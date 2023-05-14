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Снова ветер и «минус». Когда в Омске станет тепло

14 мая 2023, 06:22
Фото: 1MI
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В Омске ожидается ветер и похолодание до -5 градусов

В регионе сохраняется особая пожарная опасность.

Синоптики рассказали, что ждет омичей в ближайшие дни. Сегодня, 14 мая, ночью при прояснении похолодает до -5 градусов. Местами будет туман.

Новая неделя начнется с потепления +15…+20 градусов. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.

Во вторник днем температура воздуха +16…+21. Ветер усилится местами до 17 метров в секунду. В ночь на 17 мая похолодает до -4 градусов.

В дневные часы в среду столбик термометра не поднимется выше +16, порывы ветра местами достигнут 13 метров в секунду. Осадков в ближайшие дни не ожидается, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС.

прогноз погоды на три дняпрогноз погоды на три дня
прогноз погоды на три дня
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Отметим, до 15 мая местами по Омской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости.

В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
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