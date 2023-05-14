Снова ветер и «минус». Когда в Омске станет тепло

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Синоптики рассказали, что ждет омичей в ближайшие дни. Сегодня, 14 мая, ночью при прояснении похолодает до -5 градусов. Местами будет туман.
Новая неделя начнется с потепления +15…+20 градусов. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.
Во вторник днем температура воздуха +16…+21. Ветер усилится местами до 17 метров в секунду. В ночь на 17 мая похолодает до -4 градусов.
В дневные часы в среду столбик термометра не поднимется выше +16, порывы ветра местами достигнут 13 метров в секунду. Осадков в ближайшие дни не ожидается, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС.
Отметим, до 15 мая местами по Омской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости.