Скончался первый ректор омского госуниверситета Василий Пластинин

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12 мая 2023 года на 94-м году жизни скончался первый ректор ОмГУ, профессор, доктор физико-математических наук Василий Пластинин. О смерти сообщили в вузе.
Василий Васильевич окончил Иркутский госуниверситет, там же трудился проректором по научной работе, стал директором научно-исследовательского института прикладной физики. В 1974 году был назначен ректором ОмГУ, на посту проработал по декабрь 1979 года.
«Период становления вуза: подбор профессорско-преподавательского состава, создание материально-технической базы и организация учебного процесса», — подчеркнули в университете.
Прощание с Василием Пластининым состоится 15 мая с 11:00 до 11:45 в Доме траурных обрядов.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Василия Васильевича.