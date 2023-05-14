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Скончался первый ректор омского госуниверситета Василий Пластинин

14 мая 2023, 03:36
Фото: 1MI
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Прощание состоится 15 мая.

12 мая 2023 года на 94-м году жизни скончался первый ректор ОмГУ, профессор, доктор физико-математических наук Василий Пластинин. О смерти сообщили в вузе.

Василий Васильевич окончил Иркутский госуниверситет, там же трудился проректором по научной работе, стал директором научно-исследовательского института прикладной физики. В 1974 году был назначен ректором ОмГУ, на посту проработал по декабрь 1979 года.

«Период становления вуза: подбор профессорско-преподавательского состава, создание материально-технической базы и организация учебного процесса», — подчеркнули в университете.

Прощание с Василием Пластининым состоится 15 мая с 11:00 до 11:45 в Доме траурных обрядов.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Василия Васильевича.

#Смерть#ОмГУ#Общество#Новости#Омск#Омская область#Иркутск
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