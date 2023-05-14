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Пять озер и улица Ленина. Почта России выпустила «омские» открытки

14 мая 2023, 11:37
Фото: 1MI
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Почта России выпустила открытки с красотами Омской области

Всего созданы открытки с изображением достопримечательностей 20 регионов страны.

Почта России и Русское географическое общество выпустили серию открыток с природными красотами и достопримечательностями 20 регионов страны, в том числе Омской области.

Есть пять вариантов открыток. Тираж каждого вида — 1 000 экземпляров, цена — 44 рубля. Два изображения из нашего региона — это центральные улицы Омска (фото Сергея Шехерева и Анастасии Сафоновой). Еще одна открытка иллюстрирует природу Омской области (фото Марии Корнеевец). Также можно наблюдать стога сена в Калачинском районе (фото Владимира Зыбина) и знаменитые озера Муромцевского района (фото Татьяны Соколовой).

В течение мая открытки появятся в центральных почтовых отделениях в туристических точках регионов, подчеркнули в Почте России.

Муромцевский районМуромцевский район
ОмскОмск
Калачинский районКалачинский район
Омская областьОмская область
ОмскОмск
Муромцевский район
Фото: Почта России, автор фото Татьяна Соколова
#Почта России#Туризм#Город#Культура#Новости#Омская область#Омск#Калачинский район#Муромцевский район
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