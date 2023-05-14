Пять озер и улица Ленина. Почта России выпустила «омские» открытки

Есть пять вариантов открыток. Тираж каждого вида — 1 000 экземпляров, цена — 44 рубля. Два изображения из нашего региона — это центральные улицы Омска (фото Сергея Шехерева и Анастасии Сафоновой). Еще одна открытка иллюстрирует природу Омской области (фото Марии Корнеевец). Также можно наблюдать стога сена в Калачинском районе (фото Владимира Зыбина) и знаменитые озера Муромцевского района (фото Татьяны Соколовой).