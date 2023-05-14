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Перестрелка на «Зеленом острове», суд над «смотрящим», гейзер в центре Омска

14 мая 2023, 11:17
Фото: 1MI
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Самые значимые события недели.

Жуткие смерти в Омской области

На неделе в Омской области произошло немало жутких инцидентов. Представляем подборку смертельных случаев:

  • на ферме 24-летнего парня придавило бетонным ограждением, по нему копытом ударила корова — известны подробности;
  • шестилетний мальчик утонул в котловане, очевидцы вытащили тело на берег;
  • в еще одном водоеме нашли труп 72-летнего пенсионера, он погиб буквально в 200 метрах от собственного дома;
  • в День Победы в Знаменском районе пропал 66-летний мужчина, его тело тоже нашли в воде, спустя сутки;
  • сельчане наткнулись на труп 73-летнего пенсионера с огнестрельным ранением головы, в ситуации разбираются следователи;
  • в Омске под окнами многоэтажки нашли тело 21-летнего парня, он умер при падении с высоты.

Статистика в тему. Минздрав представил доклад о состоянии здоровья омичей по итогам 2022 года. Выяснилось, мужчины умирают чаще женщин. Названа самая частая причина смерти. А еще за год в регионе скончались 75 младенцев, это больше, чем в 2021-м.

Перестрелка на «Зеленом острове»

10 мая в парке «Зеленый остров» произошла перестрелка. Об инциденте сообщили очевидцы. Неизвестные мужчины целились друг в друга. Позже стали известны подробности. 30-летний молодой человек получил несколько ранений, его госпитализировали. В момент перестрелки на улице были люди. Прохожие не пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Громкие суды в Омске

Спешим представить дайджест самых скандальных, любопытных и необычных судебных разбирательств в Омской области по итогам недели.

  • Начался суд над «смотрящим» и его сообщниками. На скамье подсудимых — пять человек. Их обвиняют в похищении человека и вымогательстве в крупном размере. На предполагаемого лидера заведено еще одно уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.
  • Омича обвиняют в убийстве школьного товарища, разбойном нападении и незаконном обороте оружия. Преступление случилось в сентябре прошлого года. Труп местного бизнесмена нашли в гараже его же коттеджа. Подозреваемый пытался скрыться, но тщетно.
  • Пенсионер просто так зарезал неизвестного мужчину и избил полицейского. Тут мы даже описывать не будем, почитать можно здесь.
  • Омичка убила своего обидчика тремя ударами кулака. Да, мы не опечатались. 38-летняя женщина до смерти забила 46-летнего приятеля, тот ударил сельчанку по лицу. Она затаила обиду и пришла выпить «за мировую». Мы уже написали, чем все кончилось.
  • Наркокурьера задержали с поличным, теперь ему грозит пожизненное заключение. 22-летний парень носил при себе гашиш, делал закладки и фасовал запрещенные вещества в арендованной квартире.
  • Предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 23 миллиона рублей. Дело возбуждено в отношении директора ООО «Омский завод специальных металлоконструкций» и иных лиц. Детали тут.
  • Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску Электромеханического завода к налоговой инспекции. Мы подробно рассказываем об этой истории. Итог: завод Антропенко наказали за налоговые махинации на 30 миллионов рублей.
  • Под суд в Омске пойдет… школьный завхоз. Женщину обвиняют в халатности, мол, по ее вине на крыше школы №133 лежал снег и ледяные массы. В один момент они упали вниз — на голову пятиклассника. Мальчика госпитализировали.

Пожары в Омской области

Неделя началась с объявления в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Мера накладывает обязательства на ответственные ведомства. Тем временем огонь продолжал бушевать. В этот же день в Одесском районе сгорели хозпостройки на 100 квадратных метрах.

Спустя сутки пламя уничтожило два жилых домах, строения и автомобили. Крупное возгорание в Знаменском районе. В среду в Омске пожар произошел в трехэтажной гостинице. Никто не пострадал.

Три дня спасатели боролись с огнем в лесах Муромцевского района. Выгорело более 167 гектаров. Известна и общая картина по региону: пожары на площади почти в 11 тысяч футбольных полей. На майских праздниках было по-настоящему жарко.

Ветер принес смог в город. Омск накрыло дымовой завесой еще в начале недели. Позже выяснилось, загрязнение воздуха превысило норму в 17 раз.

Параллельно омичам, пострадавшим в результате возгораний, продолжали оказывать помощь. Так, погорельцам из Тарского района решено найти новое жилье.

Отметим, огонь бушевал не только по вине природы. Частая причина — неосторожное обращение с огнем. Например, в среду омич устроил пьяные посиделки при свечах в гараже. 40-летний мужчина погиб, имущество уничтожено.

Горожане начали переживать о возможных возгораниях, стали заранее обращать внимание на свалки, горы мусора и неухоженные зоны. Об одной из таких Городу55 сообщила неравнодушная жительница.

Казалось бы, меры введены, омичи осведомлены, информация распространяется, спасатели наготове… Но и этого оказалось мало. Субботним днем угрозу создали подростки. Они пытались разжечь костер на спортивной площадке в Сквере Молодоженов. Очевидцам пришлось тушить пламя.

Не потухли и прошлогодние пожары, в переносном смысле. Завершилось расследование уголовного дела о халатности после майской трагедии в Новоалександровке. Процесс пройдет в Советском районном суде.

Коммунальные проблемы Омска

Ровно неделю назад мы рассказывали о коммунальном коллапсе на Новокирпичной, 1. Там затопило весь двор, вода стояла полгода. В четверг стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку затопленного дома. Через несколько часов омичам сообщили, что повреждения были устранены.

Еще один инцидент в сфере ЖКХ произошел в первый рабочий день недели — 10 мая. Во дворе дома на проспекте Карла Маркса прорвало трубу. Вода доходила до уровня третьего этажа, из-под земли бил настоящий гейзер. Окружная прокуратура начала проверку по факту происшествия на теплосетях.

А 11 мая омичи сами стали причиной для неприятных новостей. В скейт-парке на улице Бударина разгромили лавочки и саженцы молодых деревьев. Горожане поступок осудили. Представители БУ «Спортивный город» обратились в полицию. Известно, что объекты отремонтируют.

День Победы-2023 в Омске

Рассказываем, как прошло 9 мая в Омске. В парке Победы мероприятия были запланированы с 11:00 до 18:00. Карту событий представили заранее. В 12:00 на Соборной площади начался парад в честь 78-й годовщины со дня победы. Корреспондент Города55 был на месте — представляем фото и видео торжественного построения войск. На площади собрались 10 тысяч человек.

Во вторник пожарный на омской каланче сменил одежду спасателя на форму солдата. К 9 мая опубликовали статистику по ветеранам: сейчас в регионе проживают 84 участника Великой Отечественной войны и 21 инвалид ВОВ. Привычного формата «Бессмертного полка» в этом году не было. Акция прошла на воде, а также в рамках мотопробега.

Город55 подготовил тематический материал с архивными фотографиями:

Подбитые немецкие танки и госпитали в школах. Как выглядел Омск во времена ВОВ
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От салюта на этот раз тоже отказались. Омичей ждало световое шоу на колесе обозрения. Это подарок от парка «Вокруг света». Некоторые горожане все же решили запустить фейерверк… во дворе дома. О том, как прошел День Победы в Омске во всех красках мы рассказываем в материале ниже:

Радость со слезами на глазах. Как в Омске прошел Парад Победы
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К сожалению, и здесь не без ложки дегтя. На утро 10 мая омичи заметили, что городские службы уже убирают цветы, возложенные к вечному огню на 9 Мая в парке Победы. Есть комментарий мэрии.

«Ночь музеев» и «Солнцестояние»

Омичам представили программу ежегодной акции «Ночь музеев». Она пройдет 20 мая с 18:00 до 00:00. Представляем:

Световое шоу, секс-просвет и тайны цирка. Омичей приглашают на «Ночь музеев»
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С 16 по 22 июня в Окунево пройдет популярный этнофестиваль «Солнцестояние». Организаторы анонсировали, что ждет омичей. Мы говорим и об этом:

Стало известно, когда в Омской области состоится этнофестиваль «Солнцестояние»
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