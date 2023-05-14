Перестрелка на «Зеленом острове», суд над «смотрящим», гейзер в центре Омска

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
На неделе в Омской области произошло немало жутких инцидентов. Представляем подборку смертельных случаев:
10 мая в парке «Зеленый остров» произошла перестрелка. Об инциденте сообщили очевидцы. Неизвестные мужчины целились друг в друга. Позже стали известны подробности. 30-летний молодой человек получил несколько ранений, его госпитализировали. В момент перестрелки на улице были люди. Прохожие не пострадали. Возбуждено уголовное дело.
Спешим представить дайджест самых скандальных, любопытных и необычных судебных разбирательств в Омской области по итогам недели.
Неделя началась с объявления в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Мера накладывает обязательства на ответственные ведомства. Тем временем огонь продолжал бушевать. В этот же день в Одесском районе сгорели хозпостройки на 100 квадратных метрах.
Спустя сутки пламя уничтожило два жилых домах, строения и автомобили. Крупное возгорание в Знаменском районе. В среду в Омске пожар произошел в трехэтажной гостинице. Никто не пострадал.
Три дня спасатели боролись с огнем в лесах Муромцевского района. Выгорело более 167 гектаров. Известна и общая картина по региону: пожары на площади почти в 11 тысяч футбольных полей. На майских праздниках было по-настоящему жарко.
Параллельно омичам, пострадавшим в результате возгораний, продолжали оказывать помощь. Так, погорельцам из Тарского района решено найти новое жилье.
Отметим, огонь бушевал не только по вине природы. Частая причина — неосторожное обращение с огнем. Например, в среду омич устроил пьяные посиделки при свечах в гараже. 40-летний мужчина погиб, имущество уничтожено.
Горожане начали переживать о возможных возгораниях, стали заранее обращать внимание на свалки, горы мусора и неухоженные зоны. Об одной из таких Городу55 сообщила неравнодушная жительница.
Казалось бы, меры введены, омичи осведомлены, информация распространяется, спасатели наготове… Но и этого оказалось мало. Субботним днем угрозу создали подростки. Они пытались разжечь костер на спортивной площадке в Сквере Молодоженов. Очевидцам пришлось тушить пламя.
Не потухли и прошлогодние пожары, в переносном смысле. Завершилось расследование уголовного дела о халатности после майской трагедии в Новоалександровке. Процесс пройдет в Советском районном суде.
Ровно неделю назад мы рассказывали о коммунальном коллапсе на Новокирпичной, 1. Там затопило весь двор, вода стояла полгода. В четверг стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку затопленного дома. Через несколько часов омичам сообщили, что повреждения были устранены.
Еще один инцидент в сфере ЖКХ произошел в первый рабочий день недели — 10 мая. Во дворе дома на проспекте Карла Маркса прорвало трубу. Вода доходила до уровня третьего этажа, из-под земли бил настоящий гейзер. Окружная прокуратура начала проверку по факту происшествия на теплосетях.
А 11 мая омичи сами стали причиной для неприятных новостей. В скейт-парке на улице Бударина разгромили лавочки и саженцы молодых деревьев. Горожане поступок осудили. Представители БУ «Спортивный город» обратились в полицию. Известно, что объекты отремонтируют.
Рассказываем, как прошло 9 мая в Омске. В парке Победы мероприятия были запланированы с 11:00 до 18:00. Карту событий представили заранее. В 12:00 на Соборной площади начался парад в честь 78-й годовщины со дня победы. Корреспондент Города55 был на месте — представляем фото и видео торжественного построения войск. На площади собрались 10 тысяч человек.
Во вторник пожарный на омской каланче сменил одежду спасателя на форму солдата. К 9 мая опубликовали статистику по ветеранам: сейчас в регионе проживают 84 участника Великой Отечественной войны и 21 инвалид ВОВ. Привычного формата «Бессмертного полка» в этом году не было. Акция прошла на воде, а также в рамках мотопробега.
Город55 подготовил тематический материал с архивными фотографиями:
От салюта на этот раз тоже отказались. Омичей ждало световое шоу на колесе обозрения. Это подарок от парка «Вокруг света». Некоторые горожане все же решили запустить фейерверк… во дворе дома. О том, как прошел День Победы в Омске во всех красках мы рассказываем в материале ниже:
К сожалению, и здесь не без ложки дегтя. На утро 10 мая омичи заметили, что городские службы уже убирают цветы, возложенные к вечному огню на 9 Мая в парке Победы. Есть комментарий мэрии.
Омичам представили программу ежегодной акции «Ночь музеев». Она пройдет 20 мая с 18:00 до 00:00. Представляем:
С 16 по 22 июня в Окунево пройдет популярный этнофестиваль «Солнцестояние». Организаторы анонсировали, что ждет омичей. Мы говорим и об этом: