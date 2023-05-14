Перестрелка на «Зеленом острове», суд над «смотрящим», гейзер в центре Омска

От салюта на этот раз тоже отказались. Омичей ждало световое шоу на колесе обозрения. Это подарок от парка «Вокруг света». Некоторые горожане все же решили запустить фейерверк… во дворе дома. О том, как прошел День Победы в Омске во всех красках мы рассказываем в материале ниже: