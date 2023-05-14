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Омский «Авангард» подписал белорусского хоккеиста с показателем полезности «-25»

14 мая 2023, 03:43
Фото: www.hawk.ru
Игорь Мартынов

Белорусский хоккеист Мартынов перешел в омский «Авангард»

Заключен контракт на два года.

Омский хоккейный клуб подписал двухлетний контракт с нападающим национальной сборной Белоруссии Игорем Мартыновым. В минувшем сезоне он провел 61 матч за минское «Динамо», набрал 15 очков.

«Мартынов обладает высокой скоростью, дриблингом, может как решить момент самостоятельно, так и сыграть в пас», — отметил генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

24-летний Игорь Мартынов сыграл в КХЛ 153 матча. Показатель полезности «-25».

Экс-хоккеист «Сибири» Пьянов будет играть за омский «Авангард»
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#Авангард#Спорт#Контракт#Новости#Омск#Омская область#Белоруссия#Антон Курьянов
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