Омский «Авангард» подписал белорусского хоккеиста с показателем полезности «-25»

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Омский хоккейный клуб подписал двухлетний контракт с нападающим национальной сборной Белоруссии Игорем Мартыновым. В минувшем сезоне он провел 61 матч за минское «Динамо», набрал 15 очков.
«Мартынов обладает высокой скоростью, дриблингом, может как решить момент самостоятельно, так и сыграть в пас», — отметил генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
24-летний Игорь Мартынов сыграл в КХЛ 153 матча. Показатель полезности «-25».