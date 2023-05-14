Избранные. В Омске решат, кому можно ездить по выделенным полосам вне часа пик

Специалисты мэрии заключили: это нецелесообразно. Главный аргумент — трата бюджета. Однако чиновники высказались за усиление контроля на участках. Члены городского парламента решили, что стоит организовать рабочую группу, чтобы обсудить создание единого реестра транспортных средств, которые могут двигаться по выделенной полосе.