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Избранные. В Омске решат, кому можно ездить по выделенным полосам вне часа пик

14 мая 2023, 03:30
Фото: 1MI
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В Омске появятся камеры для фиксации нарушений ПДД на выделенных полосах

Планируется создать единый реестр до конца 2023 года.

В омском городском совете прошло заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Депутаты обсуждали введение часового режима, при котором по выделенным полосам может двигаться весь транспорт.

Специалисты мэрии заключили: это нецелесообразно. Главный аргумент — трата бюджета. Однако чиновники высказались за усиление контроля на участках. Члены городского парламента решили, что стоит организовать рабочую группу, чтобы обсудить создание единого реестра транспортных средств, которые могут двигаться по выделенной полосе.

«Нужно наладить систему, чтобы камеры контролировали транспортные средства, которых не будет в реестр, и водители этих машин привлекались к административной ответственности в случае нарушений», — пояснил председатель профильного комитета Юрий Арчибасов.

Реестры планируется создать до конца года. Видеофиксацию хотят вести в круглосуточном режиме.

Омичам хотят разрешить выезжать на «выделенку» вне часа пик
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#Горсовет#Депутаты#Общественный транспорт#Общество#Город#Новости#Омск#Юрий арчибасов
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