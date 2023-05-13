Жесткий отбор. Одаренным юным омичам теперь будет сложнее получить премию

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Накануне в Омске изменился порядок присуждения и выплаты премии одаренным детям и участникам творческих коллективов городских бюджетных учреждений культуры. Как следует из опубликованного проекта постановления, раньше на премию могли претендовать 24 человека, то теперь число получателей выплаты сократилось вдвое — до 12 человек. Сумма премии, наоборот, выросла с 3000 до 5000 рублей. Таким образом, из-за нововведений получится сэкономить 12 тысяч рублей.
Изменить решили и порядок присуждения именных стипендий мэра учащимся учреждений допобразования. Число ежегодных получателей премии осталось прежним — 48 человек. Но сумма с 3000 рублей увеличивается до 5000 рублей.