Врио губернатора вместе с мэром города в субботу посетили стройки омских школ

Школу на 1100 мест в ЖК «Серебряный берег» возводят в рамках нацпроекта «Образование». Пока что здесь отстают от графика на 1,5 недели. Врио губернатора порекомендовал подрядчику усилить состав рабочих на площадке для увеличения темпа работ и ликвидации отставания от графика. В следующий раз Хоценко пообещал посетить стройку в конце мая — начале июня.