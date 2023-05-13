Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Изображение материала

Врио губернатора вместе с мэром города в субботу посетили стройки омских школ

13 мая 2023, 07:28
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Строительство одной из школ идет с отставанием
Посещение строительных площадок состоялось в рамках традиционного субботнего объезда городских объектов.

13 мая врио губернатора Виталий Хоценко вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом и представителями администрации и облправительства посетил стройплощадки школ в Центральном и Кировском округах.

Школу на 1100 мест в ЖК «Серебряный берег» возводят в рамках нацпроекта «Образование». Пока что здесь отстают от графика на 1,5 недели. Врио губернатора порекомендовал подрядчику усилить состав рабочих на площадке для увеличения темпа работ и ликвидации отставания от графика. В следующий раз Хоценко пообещал посетить стройку в конце мая — начале июня.

Фото: Пресс-служба правительства Омской области

Следующий объект, который посетил Виталий Хоценко, — стройплощадка будущей школы на 1122 места в Прибрежном. Объект готов на 15%, рабочие полностью завершили свайное основание и на 60% — фундаменты. Пока подрядчик работает без отставания от графика.

«Здесь, в микрорайоне Прибрежный, школа по концессии строится. Строительство идёт нормально. Срок ввода школы — июль 2024 года. Подрядчик работает хорошо. Уверен, что школа будет сдана вовремя», — отметил Хоценко.

Совместные субботние объезды врио губернатора и мэра и дальше будут продолжаться каждую неделю.

Омская школа №17 вошла в список лучших школ в стране
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Школа#Строительство#Строительство школы#Подрядчик#Виталий Хоценко#Сергей шелест#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Контрольный пакет акций омского радиозавода Попова продали неизвестно кому
Вчера, 11:24
В Омске начальника госстройнадзора Скоробогатько исключили из нескольких комиссий
Сегодня, 03:53
В Омской области экс-руководитель МУПа незаконно заработал на дровах 2 млн рублей
Сегодня, 04:40
В центре Омска готовятся к ремонту аварийного здания «Музея городского быта»
Сегодня, 06:10
Нулевая заболеваемость. В 2022 году три района Омской области смогли победить сифилис
Сегодня, 07:01
Скандальная омская стримерша Кипишная перебралась жить в Москву
Вчера, 08:48