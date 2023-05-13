Врио губернатора вместе с мэром города в субботу посетили стройки омских школ

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
13 мая врио губернатора Виталий Хоценко вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом и представителями администрации и облправительства посетил стройплощадки школ в Центральном и Кировском округах.
Школу на 1100 мест в ЖК «Серебряный берег» возводят в рамках нацпроекта «Образование». Пока что здесь отстают от графика на 1,5 недели. Врио губернатора порекомендовал подрядчику усилить состав рабочих на площадке для увеличения темпа работ и ликвидации отставания от графика. В следующий раз Хоценко пообещал посетить стройку в конце мая — начале июня.
Следующий объект, который посетил Виталий Хоценко, — стройплощадка будущей школы на 1122 места в Прибрежном. Объект готов на 15%, рабочие полностью завершили свайное основание и на 60% — фундаменты. Пока подрядчик работает без отставания от графика.
«Здесь, в микрорайоне Прибрежный, школа по концессии строится. Строительство идёт нормально. Срок ввода школы — июль 2024 года. Подрядчик работает хорошо. Уверен, что школа будет сдана вовремя», — отметил Хоценко.
Совместные субботние объезды врио губернатора и мэра и дальше будут продолжаться каждую неделю.