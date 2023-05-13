Вопрос решился. Представители страусиной фермы под Омском сообщили о скором открытии

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Администрация фермы «Омский страус», расположенной в Омском районе в Усть-Заостровке, рассказала о начале работы в июне.
«В мае ферма не работает. Открытие фермы планируется в начале июня», — обратились к жителям региона представители фермы.
Точную дату обещают сообщить в конце мая.
Напомним, ранее говорилось, что ферма может закрыться по независящим от администрации обстоятельствам. Конкретные причины тогда решили не называть.
«Причины решения останутся конфиденциальными», — ответили на вопрос корреспондента Города55.
В последний раз страусиная ферма открывалась для посетителей только на один день — 9 мая.