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Вопрос решился. Представители страусиной фермы под Омском сообщили о скором открытии

13 мая 2023, 12:15
Фото: 1MI
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Страусиную ферму в Омском районе планируют открыть в июне

Ранее заявляли о возможной приостановке работы фермы в Усть-Заостровке.

Администрация фермы «Омский страус», расположенной в Омском районе в Усть-Заостровке, рассказала о начале работы в июне.

«В мае ферма не работает. Открытие фермы планируется в начале июня», — обратились к жителям региона представители фермы.

Точную дату обещают сообщить в конце мая.

Напомним, ранее говорилось, что ферма может закрыться по независящим от администрации обстоятельствам. Конкретные причины тогда решили не называть.

«Причины решения останутся конфиденциальными», — ответили на вопрос корреспондента Города55.

В последний раз страусиная ферма открывалась для посетителей только на один день — 9 мая.

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#Юлия Истомина#Ферма#Открытие#Новости#Животные#Общество#Город#Омская область#Омский район
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