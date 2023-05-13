В Центральном округе Омска приступили к строительству нового торгового комплекса

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В Центральном округе Омска, на пересечении улиц Омская и 14-я Линия, где ранее располагались частные дома, построят торговый центр. На заборе, огораживающем стройплощадку, появился паспорт объекта.
Возведением торгового центра займется предприниматель Евгений Коновалов. Разрешение на строительство он получил еще в августе прошлого года. Работы планируют начать в третьем квартале 2023 года, сам же торговый центр будет готов только через два года.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что Коновалову одобрили проект строительства магазина на пересечении улиц Орджоникидзе и 28-я Северная. Проектную документацию подготовило общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт „Новые технологии“.