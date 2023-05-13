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В Центральном округе Омска приступили к строительству нового торгового комплекса

13 мая 2023, 11:51
Фото: 1MI
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Разрешение на строительство предпринимателю Евгению Коновалову выдали еще в августе прошлого года.

В Центральном округе Омска, на пересечении улиц Омская и 14-я Линия, где ранее располагались частные дома, построят торговый центр. На заборе, огораживающем стройплощадку, появился паспорт объекта.

Возведением торгового центра займется предприниматель Евгений Коновалов. Разрешение на строительство он получил еще в августе прошлого года. Работы планируют начать в третьем квартале 2023 года, сам же торговый центр будет готов только через два года.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что Коновалову одобрили проект строительства магазина на пересечении улиц Орджоникидзе и 28-я Северная. Проектную документацию подготовило общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт „Новые технологии“.

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#Юлия Истомина#Торговый центр#Строительство#Разрешение#Предприниматель#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск
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