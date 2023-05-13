В Омске подростки пытались разжечь костер на спортплощадке в Сквере Молодоженов

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В Нефтяниках компания подростков решила поджечь резиновое покрытие на спортплощадке. Молодые люди наблюдали за огнем в Сквере Молодоженов на 50 лет Профсоюзов, пока их не спугнули проходившие мимо женщины.
Видео с огненным экспериментом появилось в паблике «Инцидент Омск». После вмешательства местных жительниц детям пришлось потушить разгорающееся пламя водой из бутылки.
В комментариях омичи поспешили осудить поведение подростков и возмутились тому, что дети портят отремонтированный несколько лет назад сквер.
Напомним, Сквер Молодоженов благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году здесь появилась спортплощадка, фонтан в виде скульптуры влюбленных, новые уличные фонари и скамейки. В 2020-м в рамках второй очереди благоустройства в сквере обустроили прогулочные зоны, построили детскую площадку и установили арт-объекты.
Тем временем, в Омске ожидаются неблагоприятные погодные условия: на выходных прогнозируют осадки в виде дождя и сильный ветер.