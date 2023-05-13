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В Омске подростки пытались разжечь костер на спортплощадке в Сквере Молодоженов

13 мая 2023, 11:02
Фото: 1MI
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Эксперимент юных омичей остановили проходившие мимо местные жительницы.

В Нефтяниках компания подростков решила поджечь резиновое покрытие на спортплощадке. Молодые люди наблюдали за огнем в Сквере Молодоженов на 50 лет Профсоюзов, пока их не спугнули проходившие мимо женщины.

Видео с огненным экспериментом появилось в паблике «Инцидент Омск». После вмешательства местных жительниц детям пришлось потушить разгорающееся пламя водой из бутылки.

Фото: Скриншот видео с паблика «Инцидент Омск»

В комментариях омичи поспешили осудить поведение подростков и возмутились тому, что дети портят отремонтированный несколько лет назад сквер.

Напомним, Сквер Молодоженов благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году здесь появилась спортплощадка, фонтан в виде скульптуры влюбленных, новые уличные фонари и скамейки. В 2020-м в рамках второй очереди благоустройства в сквере обустроили прогулочные зоны, построили детскую площадку и установили арт-объекты.

Тем временем, в Омске ожидаются неблагоприятные погодные условия: на выходных прогнозируют осадки в виде дождя и сильный ветер.

Омичей предупредили об опасном ветре и дождях в ближайшие два дня
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#Юлия Истомина#Происшествия#Подростки#Дети#Пожары#Возгорание#Парки и скверы#Жалоба#Город#Общество#Новости#Омск
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