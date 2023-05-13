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В Омске начальника госстройнадзора Скоробогатько исключили из нескольких комиссий

13 мая 2023, 03:53
Фото: 1MI
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Анатолий Скоробогатько похоже ушел в отставку, хоть официально об этом пока не сообщалось.

Информация о том, что глава госстройнадзора Анатолий Скоробогатько может покинуть свою должность, появилась еще в апреле. Новый приказ главного управления омского госстройнадзора, опубликованный на портале правовой информации, очередное тому подтверждение.

Скоробогатько исключили из состава нескольких комиссий при ведомстве. Речь идет о комиссии по противодействию коррупции и конкурсной комиссии. Первую он возглавлял последние 10 лет. Вместо Анатолия Скоробогатько председателем комиссий назначили заместителя начальника управления Елену Анциферову.

Фото: Скриншот с сайта ГУ госстройнадзора Омской области

Исчезло имя Скоробогатько и из разделов «Руководитель» и «Организационная структура» на странице госстройнадзора. Хотя официальных заявлений об отставке и новом преемнике пока не было. Но в последнее время все документы от имени управления подписывает именно Елена Анциферова.

Напомним, шатким положение Скоробогатько стало еще осенью прошлого года. Тогда возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, а в доме чиновника прошли обыски.

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#Юлия Истомина#Отставка#Госстройнадзор#Анатолий Скоробогатько#Приказ#Комиссия#Политика#Город#Новости#Омск#Омская область
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