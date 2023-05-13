В Омске начальника госстройнадзора Скоробогатько исключили из нескольких комиссий

Исчезло имя Скоробогатько и из разделов «Руководитель» и «Организационная структура» на странице госстройнадзора. Хотя официальных заявлений об отставке и новом преемнике пока не было. Но в последнее время все документы от имени управления подписывает именно Елена Анциферова.