В Омске на выходных будет работать мобильный пункт приема на военную службу

Сегодня, 13 мая, мобильный пункт разместится на площади перед Экспоцентром (улица 70 лет Октября, 25 к2). Консультировать омичей, желающих отправиться на контрактную службу, будут с 10.00 до 18.00. В воскресенье, 14 мая, мобильный пункт переберется в Нефтяники. С 10.00 до 18.00 жителей города будут ждать по адресу проспект Мира, 19.