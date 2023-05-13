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В Омске на выходных будет работать мобильный пункт приема на военную службу

13 мая 2023, 03:14
Фото: Пресс-служба администрации Омска
Стали известны адреса и график работы мобильного пункта.

На этих выходных в Омске продолжит работать мобильный пункт приема на военную службу по контракту, но из парка Победы он переместится в новые места. О графике работы накануне рассказали в пресс-службе омской мэрии.

Сегодня, 13 мая, мобильный пункт разместится на площади перед Экспоцентром (улица 70 лет Октября, 25 к2). Консультировать омичей, желающих отправиться на контрактную службу, будут с 10.00 до 18.00. В воскресенье, 14 мая, мобильный пункт переберется в Нефтяники. С 10.00 до 18.00 жителей города будут ждать по адресу проспект Мира, 19.

Отметим, что в мобильном пункте работают специалисты областного военного комиссариата. Они могут познакомить с условиями прохождения службы, а также рассказать о наиболее востребованных воинских специальностях и существующих льготах.

Омичам напоминают, что все вопросы можно задать в военном комиссариате по месту жительства, пункте отбора на улице 3-я Островская, 3а, или по номеру «горячей линии» — 122.

При поступлении на военную службу по контракту омичи получат льготную ипотеку
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#Юлия Истомина#Контракт#Военные#Мобильный пункт#Общество#Город#Новости#Омск
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