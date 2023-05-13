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В ДТП на трассе в Омской области скончался мужчина

13 мая 2023, 02:55
Фото: УМВД России по Омской области
Водитель не справился с управлением
Пока непонятно, был ли погибший водителем или пассажиром.

В пятницу, 12 мая, в 17.30 на дороге Таврическое-Сосновское в Таврическом районе произошло ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, установили, что водитель «ВАЗа» не справился с управлением.

Автомобиль съехал в кювет и затем опрокинулся. Водитель и пассажир легковушки пострадали, мужчин доставили в больницу. Для одного из них — пока не уточняется водителя или пассажира — полученные травмы оказались смертельными.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Окончательно обстоятельства ДТП выяснят в ходе проверки.

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#Юлия Истомина#ДТП#Смертельное ДТП#Авария#Происшествия#Госавтоинспекция#Общество#Новости#Омская область#Таврический район
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