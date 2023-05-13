В ДТП на трассе в Омской области скончался мужчина

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В пятницу, 12 мая, в 17.30 на дороге Таврическое-Сосновское в Таврическом районе произошло ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, установили, что водитель «ВАЗа» не справился с управлением.
Автомобиль съехал в кювет и затем опрокинулся. Водитель и пассажир легковушки пострадали, мужчин доставили в больницу. Для одного из них — пока не уточняется водителя или пассажира — полученные травмы оказались смертельными.
Окончательно обстоятельства ДТП выяснят в ходе проверки.