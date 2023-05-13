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Стало известно, когда в Омской области состоится этнофестиваль «Солнцестояние»

13 мая 2023, 08:19
Фото: Город55
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Даты озвучили организаторы фестиваля в Муромцевском районе.

Организаторы популярного этнофестиваля «Солнцестояние» в Окунево рассказали, что в этом году он пройдет с 16 по 22 июня. На фестиваль в Муромцевском районе обычно собираются не только жители Омской области, но и гости из других регионов.

Программа праздника пока неизвестна. Пока что открыт сбор заявок на участие в ремесленной ярмарке. Кульминация праздника, по словам организаторов, придется на последнюю ночь фестиваля.

«Костер будет с 21 на 22 июня», — говорится в официальной группе фестиваля.

Кстати, в регионе до 25 июня введен особый противопожарный режим — жителям запретили посещать леса и разводить костры. Повлияет ли это как-то на программу фестиваля и что предпримут организаторы, пока не уточняется.

В Омской области на два месяца ввели особый противопожарный режим
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#Юлия Истомина#Фестиваль#Праздники#Костер#Общество#Город#Новости#Омская область#Муромцевский район#Окунево
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