Подумаем, как использовать территории. Врио губернатора Хоценко посетил омские свалки

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В субботу, 13 марта, Виталий Хоценко и Сергей Шелест побывали на четырех закрытых городских свалках, рекультивация которых осуществляется в рамках нацпроекта «Экология». Работы на всех объектах проводит компания «Баромембранная технология-сервис». На двух свалках — в Советском и Центральном округах — рекультивация ведется с опережением графика работ.
Самой крупной из четырех является свалка в Ленинском округе. Площадь загрязнения здесь достигает 51,5 га, накоплено около 6 млн кубометров отходов.
В Кировском округе, где отходами загрязнего более 42 га, рекультивацию обещают завершить к сентябрю следующего года. В Советском округе сроком завершения работ обозначен июнь 2024 года.
На финишной стадии находится рекультивация свалки площадью 30 га в Центральном округе. Объект, который сейчас готов на 72%, сдадут к августу 2023 года. После этого на месте гор с отходами появится аллея из хвойных деревьев, пешеходные и велодорожки.
«Видим хорошую работу подрядчика, который ведёт четыре объекта: в соответствии с контрактами один объект сдаётся в этом году, три объекта — в следующем году. Есть опережение графика производства работ. В Центральном округе на месте свалки совсем скоро, уже к августу, будет зелёная лужайка», — отметил Виталий Хоценко.
Во время субботнего объезда врио губернатора и мэр Омска также проверили ход строительства школ. Объект в ЖК «Серебряный берег» пока возводят с отставанием в 1,5 недели.