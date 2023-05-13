Нулевая заболеваемость. В 2022 году три района Омской области смогли победить сифилис

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что в последние пять лет в Омской области снижается заболеваемость инфекциями, которые передаются половым путем. Жители региона в 2022 году, по сравнению с 2018-м, стали реже болеть сифилисом (на 23,6%) и гонококковой инфекцией (на 33,6%).
Три района в прошлом году смогли полностью избавиться от сифилиса. Если в 2021 году нулевая заболеваемость фиксировалась в 8 районах, то в 2022-м таковых было уже 11 — Большереченский, Большеуковский, Знаменский, Калачинский, Колосовский, Любинский, Москаленский, Нижнеомский, Павлоградский, Седельниковский, Шербакульский районы.
Ранее Город55 рассказывал о ситуации с заболеваемостью онкологией в регионе. В 2022 году онкологию выявили у 4232 мужчин и 4636 женщин. Чаще всего у омичей подтверждался рак молочной железы (12,5%), колоректальный рак (11,6%) и рак бронхов и легкого (11,5%).