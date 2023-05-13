Нулевая заболеваемость. В 2022 году три района Омской области смогли победить сифилис

В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что в последние пять лет в Омской области снижается заболеваемость инфекциями, которые передаются половым путем. Жители региона в 2022 году, по сравнению с 2018-м, стали реже болеть сифилисом (на 23,6%) и гонококковой инфекцией (на 33,6%).