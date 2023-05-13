Костер на спортплощадке, заработок на дровах и победа над сифилисом. Омск в субботу

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Новость № 1. Омские подростки чуть не устроили пожар в Сквере Молодоженов
Компания подростков устроила необычный эксперимент на спортплощадке в Сквере Молодоженов. Они решили проверить, что же произойдет, если поджечь резиновое покрытие. Остановили экспериментаторов проходившие мимо местные жительницы. Женщины заставили потушить разгорающееся пламя водой из бутылки. Сквер на 50 лет Профсоюзов благоустроили несколько лет назад, поэтому действия подростков сильно возмутили омичей.
Новость № 2. Бывший руководитель МУПа обманным путем завладел почти 2 млн рублей при продаже дров
Омские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-директора МУПа «Знаменское жилищно-коммунальное хозяйство». Мужчина в 2021–2022 годах заключал с гражданами договоры на приобретение дров для котельных в Знаменском районе, но указывал завышенные суммы. Разницу он потом просил отдать ему наличными. В результате руководитель МУПа успел заработать на доверчивых продавцах 1,78 млн рублей. Деньги естественно тратил на личные нужды. Свою вину обвиняемый отказался признавать.
Новость № 3. Три района Омской области в прошлом году полностью победили сифилис
С 2018 года в Омской области стабильно снижается заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем. Жители региона за последние пять лет стали реже болеть сифилисом (подобных случаев меньше на 23,6%) и гонококковой инфекцией (на 33,6%). В 2022 году прибавилось три района с нулевой заболеваемостью сифилисом, теперь таковых в регионе — 11. В список свободных от сифилиса входят Большереченский, Большеуковский, Знаменский, Калачинский, Колосовский, Любинский, Москаленский, Нижнеомский, Павлоградский, Седельниковский и Шербакульский районы.