Костер на спортплощадке, заработок на дровах и победа над сифилисом. Омск в субботу

С 2018 года в Омской области стабильно снижается заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем. Жители региона за последние пять лет стали реже болеть сифилисом (подобных случаев меньше на 23,6%) и гонококковой инфекцией (на 33,6%). В 2022 году прибавилось три района с нулевой заболеваемостью сифилисом, теперь таковых в регионе — 11. В список свободных от сифилиса входят Большереченский, Большеуковский, Знаменский, Калачинский, Колосовский, Любинский, Москаленский, Нижнеомский, Павлоградский, Седельниковский и Шербакульский районы.