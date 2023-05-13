26-летний военный из Омской области погиб в зоне СВО

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Стало известно о смерти жителя села Орловка Марьяновского района. 26-летний Алексей Улитин погиб в зоне спецоперации 28 апреля, об этом сообщает портал Марьяновского района.
Молодой человек отправился на службу в зоне СВО в качестве механика-водителя гвардейской воздушно-десантной дивизии. Прощание с погибшим состоялось в родном селе Орловка 7 мая.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Алексея Улитина.