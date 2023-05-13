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26-летний военный из Омской области погиб в зоне СВО

13 мая 2023, 07:48
Фото: 1MI
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Уроженец села Орловка погиб, отдавая воинский долг.

Стало известно о смерти жителя села Орловка Марьяновского района. 26-летний Алексей Улитин погиб в зоне спецоперации 28 апреля, об этом сообщает портал Марьяновского района.

Молодой человек отправился на службу в зоне СВО в качестве механика-водителя гвардейской воздушно-десантной дивизии. Прощание с погибшим состоялось в родном селе Орловка 7 мая.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Алексея Улитина.

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#Юлия Истомина#Сво#Спецоперация#Смерть#Военные#Общество#Новости#Омская область#Марьяновский район
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