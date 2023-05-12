Здание сельского клуба в Омской области продают за 3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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В селе Любино-Малороссы Омской области выставили на продажу здание местного клуба, которое находится в собственности Любинского района. За помещения площадью 435,8 кв. м просят чуть более 3 млн рублей, в то время как балансовая стоимость продаваемого здания составляет 2,66 млн рублей.
Здание на улице Старожильская, 46 построили в 1975 году. На земельном участке площадью 1654 кв. м разрешается размещать объекты культуры, поэтому, видимо, помещения и дальше будут использоваться под клуб.
Заявки от желающих приобрести одноэтажное здание принимают до 8 июня, а итоги торгов обещают подвести 16 июня. Контролировать исполнение этого постановления поручили главе Любино-Малоросского поселения Григорию Маннапову.
Ранее Город55 рассказывал о продаже нескольких помещений в 100-летнем особняке на улице Булатова в Омске. Двухэтажный дом признан объектом культурного наследия, но сегодня он находится в аварийном состоянии.