Здание сельского клуба в Омской области продают за 3 миллиона рублей

В селе Любино-Малороссы Омской области выставили на продажу здание местного клуба, которое находится в собственности Любинского района. За помещения площадью 435,8 кв. м просят чуть более 3 млн рублей, в то время как балансовая стоимость продаваемого здания составляет 2,66 млн рублей.