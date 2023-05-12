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Зарплаты от 100 тысяч. В Омске 29 оборонных предприятий ищут тысячи сотрудников

12 мая 2023, 06:41
Фото: 1MI
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В Омске ищут тысячи сотрудников на оборонные предприятия

Для соискателей без опыта работы предусмотрено производственное обучение.

В Омске подвели итоги всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В регионе больше 100 сотрудников приняли на предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщили сегодня, 12 мая, в министерстве труда Омской области.

Как уточнили корреспонденту Города55 в ведомстве, в Омске на предприятия ОПК в настоящее время требуется 2522 сотрудника.

«Среди самых востребованных профессий: инженеры, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токари, слесари, шлифовщики, мастера, комплектовщики, операторы станков с программным управлением, стропальщики и электросварщики», — рассказали в министерстве.

Соискателям готовы предложить зарплату от 100 тысяч рублей. Есть возможность обучения специалистов.

Всего в Омске работает 29 предприятий ОПК: АО «Омсктрансмаш», ПАО «Сатурн», Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова, ПО «Полет», АО «Омский научно- исследовательский институт приборостроения» и другие.

Следующая ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Омске 23 июня в Конгресс-холе по адресу улица 70 лет Октября, 25/2.

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