Всего в Омске работает 29 предприятий ОПК: АО «Омсктрансмаш», ПАО «Сатурн», Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова, ПО «Полет», АО «Омский научно- исследовательский институт приборостроения» и другие.



Следующая ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Омске 23 июня в Конгресс-холе по адресу улица 70 лет Октября, 25/2.