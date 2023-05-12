За год на лечение в Омск на вертолетах санавиации перевезли 32 младенца

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В Омской области в прошлом году вертолеты санавиации МИ-8МТ совершили более 350 вылетов. Статистические данные привели в итоговом докладе регионального министерства здравоохранения за 2022 год.
Полеты совершались в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» и за счет средств областного бюджета. В первом случае за прошлый год выполнили 228 вылетов по экстренным случаям. Это позволило эвакуировать 305 человек — из них 22 младенца, 33 ребенка в возрасте от года до 17 лет и 250 совершеннолетних пациентов.
На средства облбюджета вертолеты санавиации вылетали в районы Омской области еще 124 раза. Благодаря этому эвакуировали 176 пациентов, из них 10 младенцев и 26 детей в возрасте от одного года.
Ранее Город55 рассказывал, что в прошлом году в регионе умерло 75 младенцев. В 2021-м подобных случаев было на 11,9% меньше. Причинами младенческой смертности стали отдельные состояния перинатального периода, синдром внезапной смерти и врожденные аномалии.