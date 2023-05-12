За год на лечение в Омск на вертолетах санавиации перевезли 32 младенца

Полеты совершались в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» и за счет средств областного бюджета. В первом случае за прошлый год выполнили 228 вылетов по экстренным случаям. Это позволило эвакуировать 305 человек — из них 22 младенца, 33 ребенка в возрасте от года до 17 лет и 250 совершеннолетних пациентов.