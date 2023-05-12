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Водителей на трассе в Сибири напугало неведомое чудище

12 мая 2023, 07:53
Фото: 1MI
иллюстрация
В соцсетях стали появляться фотографии пугающего арт-объекта.

Жители Кузбасса рассказали о страшном объекте, который соорудили неизвестные на трассе около Ленинска-Кузнецкого. Об этом сообщает портал «Сибдепо».

«Ехала сегодня по трассе и увидела. Сказать, что [была шокирована], ничего не сказать!!! Затормозила, развернулась, чтобы убедиться, что не сошла с ума», — делится сибирячка впечатлениями от встречи с «чудищем».

Неведомой тварью оказался сгоревший пень, к которому кто-то прибил крышки от бутылки. Издалека арт-объект выглядит достаточно устрашающе: кто-то видит в его очертаниях сову, кто-то вспомнил про кота-Бегемота, а некоторое сравнили пень с чертом или лешим.

Фото: «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112»
#Ольга Акамова#Дерево#Лес#Трасса#Общество#Новости#Омская область
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