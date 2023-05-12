Водителей на трассе в Сибири напугало неведомое чудище

Неведомой тварью оказался сгоревший пень, к которому кто-то прибил крышки от бутылки. Издалека арт-объект выглядит достаточно устрашающе: кто-то видит в его очертаниях сову, кто-то вспомнил про кота-Бегемота, а некоторое сравнили пень с чертом или лешим.