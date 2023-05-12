Водителей на трассе в Сибири напугало неведомое чудище

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Жители Кузбасса рассказали о страшном объекте, который соорудили неизвестные на трассе около Ленинска-Кузнецкого. Об этом сообщает портал «Сибдепо».
«Ехала сегодня по трассе и увидела. Сказать, что [была шокирована], ничего не сказать!!! Затормозила, развернулась, чтобы убедиться, что не сошла с ума», — делится сибирячка впечатлениями от встречи с «чудищем».
Неведомой тварью оказался сгоревший пень, к которому кто-то прибил крышки от бутылки. Издалека арт-объект выглядит достаточно устрашающе: кто-то видит в его очертаниях сову, кто-то вспомнил про кота-Бегемота, а некоторое сравнили пень с чертом или лешим.