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В Омской области снова сдвигают сроки сдачи проблемного детсада в Большеречье

12 мая 2023, 06:53
Фото: Правительство Омской области
В то же время «Облстройзаказчик» заказал экспертизу для почти готового детского сада.

Городу55 стало известно, что БУ «Облстройзаказчик» заказало проектную документацию для проблемного детского сада в поселке Большеречье. Строительство дошкольного учреждения на 101 место по улице 50 лет ВЛКСМ, 14 находится на финишной прямой, но сроки ввода объекта в эксплуатацию уже несколько раз пришлось переносить.

Проект для «Облстройзаказчика» подготовили две компании — ООО «Проектный институт „Горпроект“ (гендиректор — Андрей Бобровников, учредитель — Владимир Волков) и ООО „Научно-производственное объединение „Глобал ГИС“ (директор и учредитель — Игорь Кисляков). Положительное заключение выдало АУ „Государственная экспертиза Омской области“.

В то же время министр строительства Александр Рашко после еженедельного штаба по строящимся детским садам и школам рассказал, как обстоят дела на стройке в Большеречье. В минстрое нет уверенности, что детский сад успеют сдать в июне 2023 года.

«В Большеречье на строительстве детского сада необходимо увеличить количество рабочих, чтобы объект сдать в эксплуатацию в июне. Сейчас на площадку выходят 30 строителей, но нужно как минимум 50. Требуем соблюдения условий контракта от подрядчика», — отметил Рашко.

Напомним, строительство детсада в Большеречье началось в 2020 году в рамках нацпроекта «Демография». Договор с первым подрядчиком — «Квантор-Строй» — расторгли из-за срыва сроков. Новый подрядчик, которым стала новосибирская фирма «Глобал ГИС», приступил к работам в марте прошлого года.

В марте 2023-го в минстрое сообщали, что готовность детсада оценивается в 70% и сдать его предполагают к маю. Но затем сроки сдвинули на июнь, и возможно и эта дата не будет окончательной.

Полпред в СФО беспокоится, что в Омской области затянут строительство детсадов
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#Юлия Истомина#Детский сад#Строительство#Образование#Нацпроект#Минстрой#Подрядчик#Общество#Новости#Омская область#Большеречье
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