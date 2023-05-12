В Омской области подростки на мотоциклах испортили жизнь горожанам

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В Госавтоинспекции Омской области сообщили, что сейчас нарядами ДПС осуществляется регулярный контроль за безопасностью дорожного движения в Тарском районе.
Дело в том, что в соцсетях жители Тары пожаловались на несовершеннолетних мотоциклистов, создающих аварийные ситуации на дорогах. Подростки ездят по тротуарам и пешеходным зонам, а также шумят по ночам.
На данный момент полицейские уже привлекли к ответственности 17-летнего водителя мотоцикла. Отметим, что подросток не имеет права управления транспортными средствами.
«На место остановки юного нарушителя был приглашен его дедушка, в присутствии которого в отношении местного жителя возбуждено административное делопроизводство по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ», — уточнили в полиции.
В итоге нарушителю грозит штраф размере от 5 до 15 тысяч рублей.