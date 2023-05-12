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В Омской области подростки на мотоциклах испортили жизнь горожанам

12 мая 2023, 10:19
Фото: Город55
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Нарушителям грозит штраф размере от 5 до 15 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции Омской области сообщили, что сейчас нарядами ДПС осуществляется регулярный контроль за безопасностью дорожного движения в Тарском районе.

Дело в том, что в соцсетях жители Тары пожаловались на несовершеннолетних мотоциклистов, создающих аварийные ситуации на дорогах. Подростки ездят по тротуарам и пешеходным зонам, а также шумят по ночам.

На данный момент полицейские уже привлекли к ответственности 17-летнего водителя мотоцикла. Отметим, что подросток не имеет права управления транспортными средствами.

«На место остановки юного нарушителя был приглашен его дедушка, в присутствии которого в отношении местного жителя возбуждено административное делопроизводство по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ», — уточнили в полиции.

В итоге нарушителю грозит штраф размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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#Ксения Карагодина#ГАИ#Нарушение#Жалоба#Несовершеннолетние дети#Дорога#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Тара
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