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В Омской области на улице нашли пенсионера с огнестрельным ранением головы

12 мая 2023, 08:09
Фото: 1MI
Тело мужчины днем обнаружили односельчане
Сейчас силовики выясняют все детали случившейся трагедии.

В Нововаршавском районе Омской области следователи проводят проверку из-за гибели 73-летнего пенсионера, которого нашли возле одного из домов в селе Победа.

«В четверг, 11 мая, около 14:05 от жителей села поступило сообщение, что на улице они наткнулись на труп односельчанина с огнестрельным ранением головы», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место происшествия силовики и эксперты осмотрели тело и пришли к выводу, что смерть мужчины не является криминальной, однако сейчас проверяются и другие версии.

Как выяснил Город55, погибший мужчины жил один без семьи и неделю назад отпраздновал свое 73-летние. Также, по словам местных жителей, пенсионер страдал от некоего хронического заболевания.

Сейчас тело мужчины находится в морге для вскрытия. А следователи тем временем продолжают разбираться во всех обстоятельствах и нюансах случившегося.

Напомним, как ранее сообщал Город55, в Омске полицейские разбираются в обстоятельствах стрельбы в парке отдыха на Зеленом острове, в результате которой пострадал мужчина.

Ранен мужчина. Стали известны подробности стрельбы на омском «Зеленом острове»
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#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#ЧП#Смерть#Стрельба#Огнестрельное ранение#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Нововаршавский район
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