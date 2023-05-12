В Омской области на улице нашли пенсионера с огнестрельным ранением головы

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В Нововаршавском районе Омской области следователи проводят проверку из-за гибели 73-летнего пенсионера, которого нашли возле одного из домов в селе Победа.
«В четверг, 11 мая, около 14:05 от жителей села поступило сообщение, что на улице они наткнулись на труп односельчанина с огнестрельным ранением головы», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место происшествия силовики и эксперты осмотрели тело и пришли к выводу, что смерть мужчины не является криминальной, однако сейчас проверяются и другие версии.
Как выяснил Город55, погибший мужчины жил один без семьи и неделю назад отпраздновал свое 73-летние. Также, по словам местных жителей, пенсионер страдал от некоего хронического заболевания.
Сейчас тело мужчины находится в морге для вскрытия. А следователи тем временем продолжают разбираться во всех обстоятельствах и нюансах случившегося.
Напомним, как ранее сообщал Город55, в Омске полицейские разбираются в обстоятельствах стрельбы в парке отдыха на Зеленом острове, в результате которой пострадал мужчина.