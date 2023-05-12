В Омской области две федеральные дороги расширят до четырех полос

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Published Сегодня, 05:59
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Работы по расширению трасс Р-254 «Иртыш» и Р-402 идут вовсю. Одну из дорог должны будут ввести в эксплуатацию уже в этом году. Ремонт продолжили с наступлением тепла.
В прошлом году подрядчик уложил 80% выравнивающего слоя, 30% верхнего слоя покрытия и заложил треть барьерного ограждения на участке км 589 — 598 трассы Р-402. Дорога практически готова. Известно, что работы велись не только в теплый период, но и зимой. Так, строители оформили освещение и поставили светофоры. Общая протяженность освещения, которое будет на объекте, составит семь км.
Этот месяц рабочие начали с отсыпки обочин, оборудования площадки отдыха для водителей на км 594. Весну подрядчик планирует закончить установкой автобусной остановки у н. п. Камышловский. До конца лета километровый участок трассы Р-402 собираются полностью завершить.
Участок с 781 по 792 км на дороге Р-254 «Иртыш» планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Пока подрядчик работает в соответствии с установленным графиком. Тут сформируют две дополнительные полосы движения и осевое барьерное ограждение.
С приходом хорошей погоды рабочие занялись земляным полотном — выполнено 60% требуемого объема. В общей сложности в регионе с двух полос на четыре переведут 18 км федеральных дорог, рассказали в пресс-службе Сибуправтодора.