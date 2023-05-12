В Омской области две федеральные дороги расширят до четырех полос

В прошлом году подрядчик уложил 80% выравнивающего слоя, 30% верхнего слоя покрытия и заложил треть барьерного ограждения на участке км 589 — 598 трассы Р-402. Дорога практически готова. Известно, что работы велись не только в теплый период, но и зимой. Так, строители оформили освещение и поставили светофоры. Общая протяженность освещения, которое будет на объекте, составит семь км.