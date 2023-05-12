В Омском районе два населенных пункта обеспечат качественной питьевой водой

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Договоры на поставку локальных станций очистки воды, согласно информации на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, заключены сразу после майских каникул — 10 мая. Поставщик у контрактов один и тот же — омский индивидуальный предприниматель Сергей Богданов. Согласно приложенной документации, он обязуется до 30 октября этого года приобрести и установить оборудование в обоих населенных пунктах Омского района.
При этом станция очистки в деревне Луговой обошлась в 2 млн 985 тыс рублей, а в разъезде Петрушенко почти на миллион дороже — 3 млн 980 тыс рублей.
Начальник Управления жизнеобеспечения населения района (УЖНР) администрации Омского района Владимир Проживной рассказал, что установка вышеназванных локальных станций очистки воды входит в перечень мероприятий федерального проекта «Чистая вода». Средства на нее выделены из регионального бюджета.
«В данных населенных пунктах вода техническая, она не соответствует нормам качества питьевой воды. Теперь, после выполнения контракта подрядчиком, не позднее 30 октября 2023 года местные жители будут обеспечены питьевой водой надлежащего качества в гарантированном объеме», — отметил Владимир Проживной.
Кроме того, в этом году в Омском районе началось строительство водопроводных сетей от села Морозовка до поселка Октябрьский Калининского сельского поселения с насосной станцией и резервуаром чистой воды. Работы пройдут в два этапа.
«По итогам электронного аукциона определен подрядчик — АО „ОмскВодоканал“, который на сегодняшний день уже приступил к выполнению работ в соответствии с условиями контракта. Объект будет введен в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет более 80 млн рублей. Субсидирование рассчитано на два года: в этом году подрядчик устроит трубопровод и насосную станцию, в следующем — резервуар и еще часть трубопровода», — рассказал Городу55 начальник УЖНР.
Присоединить новые объекты планируют к городским сетям «ОмскВодоканала».