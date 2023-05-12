В Омском районе два населенных пункта обеспечат качественной питьевой водой

Договоры на поставку локальных станций очистки воды, согласно информации на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, заключены сразу после майских каникул — 10 мая. Поставщик у контрактов один и тот же — омский индивидуальный предприниматель Сергей Богданов. Согласно приложенной документации, он обязуется до 30 октября этого года приобрести и установить оборудование в обоих населенных пунктах Омского района.