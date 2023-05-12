В омском БУ, уже присоединенном к другому, появился новый руководитель

Напомним, что ЦНДиР, не далее как в феврале превратившийся в БУ из МУПа, сейчас присоединяют к «Центру содержания и хранения имущества». Именно ЦСХИ теперь будет сдавать в аренду муниципальную недвижимость и нанимать рекламные агентства для украшения города перед праздниками, как это делал ЦНДиР, а курировать эту деятельность будет департамент общественных отношений («Центром недвижимости» управлял депимущества).