В омском БУ, уже присоединенном к другому, появился новый руководитель

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В бюджетном учреждении города Омска «Центр дизайна, недвижимости и рекламы» сменилось руководство. 11 мая Жанна Мещерякова оставила пост директора и в БУ появился врио главы — Марина Мазур.
Напомним, что ЦНДиР, не далее как в феврале превратившийся в БУ из МУПа, сейчас присоединяют к «Центру содержания и хранения имущества». Именно ЦСХИ теперь будет сдавать в аренду муниципальную недвижимость и нанимать рекламные агентства для украшения города перед праздниками, как это делал ЦНДиР, а курировать эту деятельность будет департамент общественных отношений («Центром недвижимости» управлял депимущества).
Кстати, еще в 2020 году «Центр недвижимости» хотели ликвидировать, но позже от этой идеи отказались. Кстати департамент общественных отношений должны ликвидировать в этом году.