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В омском БУ, уже присоединенном к другому, появился новый руководитель

12 мая 2023, 09:34
Фото: Город55
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Жанна Мещерякова ушла из «Центра дизайна, недвижимости и рекламы».

В бюджетном учреждении города Омска «Центр дизайна, недвижимости и рекламы» сменилось руководство. 11 мая Жанна Мещерякова оставила пост директора и в БУ появился врио главы — Марина Мазур.

Напомним, что ЦНДиР, не далее как в феврале превратившийся в БУ из МУПа, сейчас присоединяют к «Центру содержания и хранения имущества». Именно ЦСХИ теперь будет сдавать в аренду муниципальную недвижимость и нанимать рекламные агентства для украшения города перед праздниками, как это делал ЦНДиР, а курировать эту деятельность будет департамент общественных отношений («Центром недвижимости» управлял депимущества).

Кстати, еще в 2020 году «Центр недвижимости» хотели ликвидировать, но позже от этой идеи отказались. Кстати департамент общественных отношений должны ликвидировать в этом году.

 

Омский «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» присоединяют к другому БУ
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#Николай Эйхвальд#Центр недвижимости#БУ#Мэрия#Город#Новости
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