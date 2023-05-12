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В Омске школьный завхоз пойдет под суд за упавшую на ребенка сосульку с крыши

12 мая 2023, 07:20
Фото: 1MI
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Инцидент произошел в середине марта. Мальчика отвезли в больницу.

В Омске под суд пойдет завхоз школы №133. Женщину обвиняют в халатности, сообщили сегодня, 12 мая, в пре с-службе региональной прокуратуры.

В середине марта на ученика 5-го класса с крыши спортзала упала сосулька. 11-летнего ребенка с травмами головы отвезли в больницу. Следователи посчитали, что завхоз не проследила за своевременной очисткой снега с крыши.

Свою вину женщина полностью признала. Уголовное дело рассмотрит Советский районный уд Омска. Завхозу может грозить штраф, исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев.

После инцидента, прокуратура Советского округа провела в школах проверку. В результате 14 директорам образовательных учреждений внеси представления от ведомства, еще 6 получили предупреждения.

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#Евгений Игишев#Омск#Дети#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Снег#Суд#Халатность#Происшествия
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