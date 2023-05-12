В Омске отменили оправдательный приговор судье за ДТП с пострадавшими

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Вчера, 11 мая, в Областном суде Омской области отменили оправдательный приговор судье из Колосовского района Владиславу Куминову. История тянется с 2019 года. Куминов обвинялся по ч. 1 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека», ему грозило до 2 лет колонии.
Авария произошла в конце 2019 года. Владислав Куминов на пешеходном переходе на перекрестке улиц Степанца и Лукашевича сбил двух человек. Один из пострадавших мужчин получил несколько переломов и травму головы.
Факт ДТП судья не отрицал, однако настаивал, что травму головы потерпевший получил уже после аварии. Уголовное дело возбудили, однако судить Куминова не могли из-за судейской неприкосновенности. Высшая квалификационная коллегия судей РФ в феврале 2022 года лишила судью неприкосновенности.
13 марта в Кировском районном суде Куминову вынесли оправдательный приговор. Суд не нашел состава преступления.
Теперь же, по апелляции прокуратуры, оправдательный приговор был отменен. Дело будет рассмотрено повторно.