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В Омске отменили оправдательный приговор судье за ДТП с пострадавшими

12 мая 2023, 11:48
Дело будет рассмотрено повторно.

Вчера, 11 мая, в Областном суде Омской области отменили оправдательный приговор судье из Колосовского района Владиславу Куминову. История тянется с 2019 года. Куминов обвинялся по ч. 1 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека», ему грозило до 2 лет колонии.

Авария произошла в конце 2019 года. Владислав Куминов на пешеходном переходе на перекрестке улиц Степанца и Лукашевича сбил двух человек. Один из пострадавших мужчин получил несколько переломов и травму головы.

Факт ДТП судья не отрицал, однако настаивал, что травму головы потерпевший получил уже после аварии. Уголовное дело возбудили, однако судить Куминова не могли из-за судейской неприкосновенности. Высшая квалификационная коллегия судей РФ в феврале 2022 года лишила судью неприкосновенности.

13 марта в Кировском районном суде Куминову вынесли оправдательный приговор. Суд не нашел состава преступления.

Теперь же, по апелляции прокуратуры, оправдательный приговор был отменен. Дело будет рассмотрено повторно.

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#Омск#Приговор#Суд#ДТП#Уголовное дело#Город#Общество#Омская область#Колосовский район#Евгений Игишев
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