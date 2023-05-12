В Омске директора «УМГА» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 67 млн рублей

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
СУ СК РФ по Омской области сообщает, что расследуется уголовное дело в отношении директора ООО «Уралмонтажгазавтоматика», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Выяснилось, что подозреваемый представлял в налоговый орган декларацию с заведомо ложными сведениями. В результате с июля 2017 года по март 2019 года он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 67 млн рублей.
Уголовное дело завели в результате совместной работы следственного управления и УФНС по Омской области. В ходе следствия проведены обыски, изъята документация, а также наложен арест на имущество организации. Кроме того, подозреваемый добровольно погасил 15 млн рублей недоимки. Расследование продолжается.