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В Омске директора «УМГА» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 67 млн рублей

12 мая 2023, 12:01
Фото: Город55
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Подозреваемый представлял в налоговый орган декларацию с заведомо ложными сведениями.

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что расследуется уголовное дело в отношении директора ООО «Уралмонтажгазавтоматика», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Выяснилось, что подозреваемый представлял в налоговый орган декларацию с заведомо ложными сведениями. В результате с июля 2017 года по март 2019 года он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 67 млн рублей.

Уголовное дело завели в результате совместной работы следственного управления и УФНС по Омской области. В ходе следствия проведены обыски, изъята документация, а также наложен арест на имущество организации. Кроме того, подозреваемый добровольно погасил 15 млн рублей недоимки. Расследование продолжается.

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#Ксения Карагодина#Налог#СК России#Уклонение от налогов#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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