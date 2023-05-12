В «частники», на пенсию и в другие регионы. Из омских больниц уволилось 557 врачей

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В Омской области продолжает сохраняться проблема дефицита медицинских кадров — врачей, специалистов среднего и младшего медперсонала. Об этом рассказывает региональный минздрав в своем итоговом докладе за 2022 год.
В министерстве сообщили, сколько медиков и по какой причине ушли в прошлом году. Всего за год медучреждения покинул 1431 человек — 557 врачей и 874 работника среднего звена. Наиболее частная причина — выход на пенсию. На заслуженный отдых в 2022 году отправились 238 врачей и 472 человека из категории среднего медперсонала.
Есть и те, кто работу в государственных учреждениях решил сменить на частный сектор здравоохранения. В частные клиники ушли 138 врачей и 208 медицинских работников среднего звена. В другие регионы из Омска переехал 181 врач и 194 специалиста из числа среднего медперсонала.
Новые специалисты взамен ушедших появляются: в прошлом году работать в больницы пришли 679 человек — 322 врача и 357 работников со средним профессиональным образованием. То есть в два раза меньше, чем уволилось за 2022 год.
Лидерами по числу новых работников в прошлом году стали Тарская ЦРБ (12 человек), Большереченская ЦРБ (9 человек) и Омская ЦРБ (8 человек).
В минздраве также рассказали, что наиболее востребованными остаются участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики и фельдшеры ФАПов.