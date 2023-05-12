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В «частники», на пенсию и в другие регионы. Из омских больниц уволилось 557 врачей

12 мая 2023, 08:18
Фото: Город55
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Стало известно, почему из больниц Омской области в 2022 году увольнялись врачи

Новые сотрудники в медучреждения в прошлом году тоже приходили, но их количества не хватило для восполнения существующего дефицита.

В Омской области продолжает сохраняться проблема дефицита медицинских кадров — врачей, специалистов среднего и младшего медперсонала. Об этом рассказывает региональный минздрав в своем итоговом докладе за 2022 год.

В министерстве сообщили, сколько медиков и по какой причине ушли в прошлом году. Всего за год медучреждения покинул 1431 человек — 557 врачей и 874 работника среднего звена. Наиболее частная причина — выход на пенсию. На заслуженный отдых в 2022 году отправились 238 врачей и 472 человека из категории среднего медперсонала.

Есть и те, кто работу в государственных учреждениях решил сменить на частный сектор здравоохранения. В частные клиники ушли 138 врачей и 208 медицинских работников среднего звена. В другие регионы из Омска переехал 181 врач и 194 специалиста из числа среднего медперсонала.

Новые специалисты взамен ушедших появляются: в прошлом году работать в больницы пришли 679 человек — 322 врача и 357 работников со средним профессиональным образованием. То есть в два раза меньше, чем уволилось за 2022 год.

Лидерами по числу новых работников в прошлом году стали Тарская ЦРБ (12 человек), Большереченская ЦРБ (9 человек) и Омская ЦРБ (8 человек).

В минздраве также рассказали, что наиболее востребованными остаются участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики и фельдшеры ФАПов.

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#Юлия Истомина#Врач#Минздрав#Медики#Медицина#Общество#Новости#Омск#Омская область
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