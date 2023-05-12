В «частники», на пенсию и в другие регионы. Из омских больниц уволилось 557 врачей

В министерстве сообщили, сколько медиков и по какой причине ушли в прошлом году. Всего за год медучреждения покинул 1431 человек — 557 врачей и 874 работника среднего звена. Наиболее частная причина — выход на пенсию. На заслуженный отдых в 2022 году отправились 238 врачей и 472 человека из категории среднего медперсонала.