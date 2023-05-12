«Успели потушить!» Омичи опасаются пожара из-за свалки рядом со школой

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
В редакцию Города55 обратились неравнодушные омичи. Они рассказали, что по улице Инструментальная возникла нелицеприятная картина.
Рядом со школой № 71 образовалась помойка, хотя на территории оборудована мусорная площадка. Правда, стоит там только один бак. Этого контейнера очевидно мало для того количества отходов, которое тут складируется.
«Быстро все захламляется и не убирается. Как с этим бороться?», — задаются вопросом горожане.
Проблему осложняет также близкое расположение с трансформаторной будкой. По словам местных жителей, помойка недавно уже горела, возгорание успели вовремя ликвидировать.