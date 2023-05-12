Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:20

Published Сегодня, 03:20

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

Изображение материала

«Успели потушить!» Омичи опасаются пожара из-за свалки рядом со школой

12 мая 2023, 03:20
Фото: предоставлено читателями Города55

В Омске рядом со школой образовалась свалка у трансформаторной будки

Проблема появилась на одной из улиц Ленинского округа.

В редакцию Города55 обратились неравнодушные омичи. Они рассказали, что по улице Инструментальная возникла нелицеприятная картина.

Фото: предоставлено читателями Города55

Рядом со школой № 71 образовалась помойка, хотя на территории оборудована мусорная площадка. Правда, стоит там только один бак. Этого контейнера очевидно мало для того количества отходов, которое тут складируется.

«Быстро все захламляется и не убирается. Как с этим бороться?», — задаются вопросом горожане.

Проблему осложняет также близкое расположение с трансформаторной будкой. По словам местных жителей, помойка недавно уже горела, возгорание успели вовремя ликвидировать.

Омичи устали от мусора. Что происходит со стихийными свалками после субботников
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Свалка#Помойка#Пожары#Школа#Жалобы#Дети#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Завод Антропенко наказали за налоговые махинации на 30 млн рублей
Вчера, 09:34
Мужчины умирают чаще. В прошлом году онкология стала смертельной для 3255 омичей
Вчера, 06:37
В Омске рассказали о судьбе затопленного дома, на который обратил внимание следком
Вчера, 09:48
Доходы Омской области выросли на треть за первые три месяца 2023 года
Сегодня, 03:00
Экс-хоккеист «Сибири» Пьянов будет играть за омский «Авангард»
Сегодня, 02:40