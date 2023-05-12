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Сторонник Буркова покинул пост представителя Омской области при правительстве РФ

12 мая 2023, 12:33
Фото: Город55
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На портале облправительства уже убрали информацию о нем.

«Новый Омск» сообщает, что 44-летний Николай Новиков покинул пост представителя Омской области при правительстве РФ. На портале облправительства уже убрали информацию о нем.

Кто сменит Новикова пока неизвестно. Отметим, что в ЕГРЮЛ пока нет информации о кадровых перестановках.

Ранее Город55 писал, что Новиков — уроженец Свердловска, бывший советник при губернаторе Буркове, и можно предположить, что его заменят одним из первых. Эта должность необременительна, но на нее неизменно назначают «своего человека».

Назначения не заставили ждать. В омском областном правительстве кадровые перестановки
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#Ксения Карагодина#Представитель#Правительство РФ#Областное правительство#Правительство Омской области#Кадровые перестановки#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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