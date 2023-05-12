Сторонник Буркова покинул пост представителя Омской области при правительстве РФ

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
«Новый Омск» сообщает, что 44-летний Николай Новиков покинул пост представителя Омской области при правительстве РФ. На портале облправительства уже убрали информацию о нем.
Кто сменит Новикова пока неизвестно. Отметим, что в ЕГРЮЛ пока нет информации о кадровых перестановках.
Ранее Город55 писал, что Новиков — уроженец Свердловска, бывший советник при губернаторе Буркове, и можно предположить, что его заменят одним из первых. Эта должность необременительна, но на нее неизменно назначают «своего человека».