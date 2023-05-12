Смертельный отказ. Омич пойдет под суд за убийство известного бизнесмена

По версии следствия, к преступлению причастен знакомый предпринимателя его же возраста. Мужчина пришел к нему в дом и попросил денег в долг. С собой гость прихватил пистолет и, услышав отказ, выстрелил в Плахина четыре раза. После этого злоумышленник забрал из дома все ценное, деньги и покинул место происшествия. Общая сумма украденного — больше 530 тыс рублей. Спустя несколько дней его нашли в Тюмени и заключили под стражу. Оказалось, что это был школьный товарищ Плахина. Здесь видео с задержанием.