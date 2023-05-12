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Смертельный отказ. Омич пойдет под суд за убийство известного бизнесмена

12 мая 2023, 04:12
Фото: Город55
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В Омске будут судить мужчину за убийство известного предпринимателя

По информации следствия, бизнесмен не одолжил деньги школьному товарищу.

В сентябре 2022 года в Омске случилось громкое убийство. Жертвой стал 58-летний бизнесмен Николай Плахин. Городу55 известно, что тело нашли в гараже его же коттеджа на улице Крылова.

По версии следствия, к преступлению причастен знакомый предпринимателя его же возраста. Мужчина пришел к нему в дом и попросил денег в долг. С собой гость прихватил пистолет и, услышав отказ, выстрелил в Плахина четыре раза. После этого злоумышленник забрал из дома все ценное, деньги и покинул место происшествия. Общая сумма украденного — больше 530 тыс рублей. Спустя несколько дней его нашли в Тюмени и заключили под стражу. Оказалось, что это был школьный товарищ Плахина. Здесь видео с задержанием.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), ч. 1 ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия). Зампрокурора Омской области утвердил обвинительное заключение.

По данным Города55, погибшим был директором и соучредителем ООО «Поли-Про-Пак» — компании по производству мешков. Тело бизнесмена утром обнаружили его супруга и сын, вернувшиеся из поездки.  

Уголовное дело по факту его убийства рассмотрит Омский областной суд.

Предполагаемого убийцу застреленного в Омске бизнесмена Плахина задержали в Тюмени
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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Суд#Убийство#Пистолет#Бизнесмен#Деньги#Происшествия#Общество#Новости#Омск
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