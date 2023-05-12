Смертельный отказ. Омич пойдет под суд за убийство известного бизнесмена

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
В сентябре 2022 года в Омске случилось громкое убийство. Жертвой стал 58-летний бизнесмен Николай Плахин. Городу55 известно, что тело нашли в гараже его же коттеджа на улице Крылова.
По версии следствия, к преступлению причастен знакомый предпринимателя его же возраста. Мужчина пришел к нему в дом и попросил денег в долг. С собой гость прихватил пистолет и, услышав отказ, выстрелил в Плахина четыре раза. После этого злоумышленник забрал из дома все ценное, деньги и покинул место происшествия. Общая сумма украденного — больше 530 тыс рублей. Спустя несколько дней его нашли в Тюмени и заключили под стражу. Оказалось, что это был школьный товарищ Плахина. Здесь видео с задержанием.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), ч. 1 ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия). Зампрокурора Омской области утвердил обвинительное заключение.
По данным Города55, погибшим был директором и соучредителем ООО «Поли-Про-Пак» — компании по производству мешков. Тело бизнесмена утром обнаружили его супруга и сын, вернувшиеся из поездки.
Уголовное дело по факту его убийства рассмотрит Омский областной суд.