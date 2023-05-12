Шелест и Жуковский проконтролировали строительство линии освещения на ул. Воровского

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Published Сегодня, 08:30
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Сегодня, 12 мая, Мэр Омска Сергей Шелест и генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский побывали с проверкой на улице Воровского в Ленинском округе, где сейчас возводится новая линия наружного освещения протяженностью около четырех километров. Всего здесь будет установлено 132 стойки — от 5-й Электровозной до кольца, появится 117 фонарей по правой стороне дороги. Работы компания «Омскэлектро» начала 10 мая по контракту они должны завершиться к 30 июня, но энергетики намерены справиться раньше срока.
Строительство линии освещения на улице Воровского стоит на контроле у генпрокурора РФ Игоря Краснова.
«За последнее десятилетие в Омске из-за хронического недофинансирования скопилось достаточно много судебных решений, многомиллиардных, которые сейчас мы своими силами начинаем исполнять. Постепенно мы наращиваем темпы и стараемся, чтобы в ближайшие годы все накопившиеся проблемы города были решены. „Омскэлектро“ — наше городское предприятие. Здесь им будет построена линия освещения свыше 3,5 километра. В ближайшее время — уже в июне — мы эту линию включим. Надеюсь, все омичи будут довольны», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Как отметил гендиректор «Омскэлектро» Андрей Жуковский, работы ведутся в рамках программы по строительству линий наружного освещения. На этот год запланировано осветить и восстановить линии на более чем 50 улицах — это максимальное за последние 10 лет количество линий наружного освещения в Омске.
«Сейчас работы ведутся одновременно на 11 улицах, одну из них — Лесной проезд — мы уже сегодня запускаем в эксплуатацию. А вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом мы проводим обход и проверку строительства самой большой линии — на улице Воровского. Ее общая длина — почти 4 километра. Мы посмотрели, как наши сотрудники устанавливают опоры. Следующим шагом будет смонтирован самонесущий изолированный провод, потом мы установим кронштейны и сами светильники. В июне мы запустим эту линию в эксплуатацию. По улице Воровского есть и судебные решения, и предписания генпрокурора РФ, поэтому мы уделяем ей особое внимание», — рассказал Андрей Жуковский.
По словам руководителя «Омскэлектро», здесь достаточно серьезный автомобильный трафик: рядом расположена трасса М-51 «Челябинск — Новосибирск», большой транзитный поток, но в темное время суток ничего не видно. Поэтому освещение востребовано, это безопасность и водителей, и пешеходов.