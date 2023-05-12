Шелест и Жуковский проконтролировали строительство линии освещения на ул. Воровского

Сегодня, 12 мая, Мэр Омска Сергей Шелест и генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский побывали с проверкой на улице Воровского в Ленинском округе, где сейчас возводится новая линия наружного освещения протяженностью около четырех километров. Всего здесь будет установлено 132 стойки — от 5-й Электровозной до кольца, появится 117 фонарей по правой стороне дороги. Работы компания «Омскэлектро» начала 10 мая по контракту они должны завершиться к 30 июня, но энергетики намерены справиться раньше срока.