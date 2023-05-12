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С июня из Омска запустят авиарейс в Томск

12 мая 2023, 09:44
Фото: Город55
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Билетов в продаже пока нет.

С 1 июня из Омска в Томск начнут летать самолеты. Соответствующее направление появится у авиаперевозчика «ЮВТ Аэро». Правда, билетов в продаже пока нет.

Как сообщает издание «VTomske» рейсы между двумя городами запланированы по вторникам и четвергам до конца сентября. Авиакомпания уже летает из Омска в Самару, Пермь и Абакан.

С 1 июня в расписании омского аэропорта также появится ранее анонсированный рейс в Горно-Алтайск. По вторникам и четвергам будет летать составной рейс по маршруту Пермь — Самара — Омск — Горно-Алтайск, по субботам Горно-Алтайск — Омск — Горно-Алтайск. С 6 июня появится третий вылет, который будет выполняться по вторникам, по маршруту Горно-Алтайск — Омск — Абакан.

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#Евгений Игишев#Самолет#Авиакомпания#Полет#Транспорт#Общество#Омск#Омская область
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