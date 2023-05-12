С июня из Омска запустят авиарейс в Томск

С 1 июня в расписании омского аэропорта также появится ранее анонсированный рейс в Горно-Алтайск. По вторникам и четвергам будет летать составной рейс по маршруту Пермь — Самара — Омск — Горно-Алтайск, по субботам Горно-Алтайск — Омск — Горно-Алтайск. С 6 июня появится третий вылет, который будет выполняться по вторникам, по маршруту Горно-Алтайск — Омск — Абакан.