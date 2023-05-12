РЭО поддержал включение оборудования для обращения с отходами в приоритетный список

Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что по состоянию на конец 2022 года импортозамещение оборудования в секторе переработки отходов достигло семидесяти процентов. Сейчас оператор занимается поддержкой отечественных разработчиков в этой области, проводит различные хакатоны, ищет организации, предлагающие эффективные решения. Включение в приоритетный перечень отраслевого оборудования стало еще одним значимым моментом на пути импортозамещения в отходоперерабатывающей сфере, а для отечественных отраслевых производителей это еще и ощутимая поддержка.