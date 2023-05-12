РЭО поддержал включение оборудования для обращения с отходами в приоритетный список

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Уточним, что соответствующие проекты включены в постановление Правительства РФ, об этом пишут newstracker.ru.
Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что по состоянию на конец 2022 года импортозамещение оборудования в секторе переработки отходов достигло семидесяти процентов. Сейчас оператор занимается поддержкой отечественных разработчиков в этой области, проводит различные хакатоны, ищет организации, предлагающие эффективные решения. Включение в приоритетный перечень отраслевого оборудования стало еще одним значимым моментом на пути импортозамещения в отходоперерабатывающей сфере, а для отечественных отраслевых производителей это еще и ощутимая поддержка.
В постановлении содержится перечень важных направлений политики государства по развитию инвестиционной деятельности в нашей стране и привлечению внебюджетных средств в проекты, от реализации которых зависят достижение технологического суверенитета и структурная адаптация российской экономики. Новые проекты по отраслевому оборудованию внесли в раздел «Специализированное машиностроение».
Более подробную информацию об оборудовании, внесенном в постановление, сообщил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский. Прежде всего это роботы по сортировке бытовых отходов, оснащенные искусственным интеллектом и способные распознавать объекты. Сюда также относятся сепараторы для твердых коммунальных отходов и оборудование для компостирования пищевых и органических отходов, а также техника для утилизации полимерных отходов, отработанных автошин, макулатуры, резиновых, бумажных и стеклянных отходов.