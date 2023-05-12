Правительство отклонило поправку об освобождении неслуживших от частичной мобилизации

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отклонила поправку об освобождении не служивших в армии граждан от частичной мобилизации. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев изданию «Ведомости» после заседания комиссии, которое прошло 10 мая.