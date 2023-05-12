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Правительство отклонило поправку об освобождении неслуживших от частичной мобилизации

12 мая 2023, 08:53
Фото: 1MI
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Инициативу на рассмотрение внесли в октябре прошлого года.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отклонила поправку об освобождении не служивших в армии граждан от частичной мобилизации. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев изданию «Ведомости» после заседания комиссии, которое прошло 10 мая.

Инициативу на рассмотрение поправок в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» внесли 25 октября прошлого года, уточняют «Новые известия».

«В правительстве имеют в виду всеобщую мобилизацию, а законопроект касается частичной. Такой подход возможен только в случае объявления войны. А сведениями, которые правительство требует от депутатов, располагает только оно», — передает издание слова Михаила Матвеева.

Месяц назад в Госдуме РФ рассматривали законопроект о внесении поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Позже его подписал президент. Город55 подробно разобрался в нововведениях.

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