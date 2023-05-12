Порыбачили на условку. В Омской области огласили приговор двум браконьерам

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В Крутинском районе суд вынес приговор двум рыбакам. Мужчин признали виновными по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба в местах нереста, совершенная группой лиц по предварительному сговору», рассказали сегодня, 12 мая, в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Весной прошлого года мужчины с сетями и лодкой отправились на рыбалку на озеро Сладкое в Крутинском районе. Поймали 283 карася, но, правда, не учли тот факт, что во всю шел нерест, и рыбалка была запрещена.
Браконьеров задержал охотинспектор.
Сумма причиненного ущерба составила 140 тысяч рублей. Мужчины свою вину полностью признали и добровольно выплатили деньги. Суд назначил им условное наказание, одному — 2 года, второму — 2 года и 2 месяца. Приговор в законную силу не вступил. У сторон есть время, чтобы обжаловать решение.