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Порыбачили на условку. В Омской области огласили приговор двум браконьерам

12 мая 2023, 05:51
Фото: 1MI
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В Омской области вынесли приговор двум рыбакам-браконьерам за незаконную рыбалку

Мужчины ловили рыбу во время нереста несмотря на запрет.

В Крутинском районе суд вынес приговор двум рыбакам. Мужчин признали виновными по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба в местах нереста, совершенная группой лиц по предварительному сговору», рассказали сегодня, 12 мая, в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Весной прошлого года мужчины с сетями и лодкой отправились на рыбалку на озеро Сладкое в Крутинском районе. Поймали 283 карася, но, правда, не учли тот факт, что во всю шел нерест, и рыбалка была запрещена.

Браконьеров задержал охотинспектор.

Сумма причиненного ущерба составила 140 тысяч рублей. Мужчины свою вину полностью признали и добровольно выплатили деньги. Суд назначил им условное наказание, одному — 2 года, второму — 2 года и 2 месяца. Приговор в законную силу не вступил. У сторон есть время, чтобы обжаловать решение.

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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Крутинский район#Уголовное дело#Суд#Приговор#Браконьерство
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