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Помехи в эфире. В Омской области кратковременно отключат телевещание

12 мая 2023, 11:04
Фото: 1MI
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Жителей Омской области предупредили об отключениях телевещания

На станциях пройдут профилактические работы.

В Омской области возможно кратковременные перерывы телевизионных трансляций. Как сообщает сайт цифрового эфирного телевидения, на станциях пройдут профилактические работы.

16 мая с 11:00 до 17:00 не будет вещания в деревне Михайловка Колосовского района.

17 мая с 11:00 до 17:00 отключения ожидаются в селе Щербаки Саргатского района.

18 мая с 09:00 до 15:00 телевизионные трансляции прервутся в поселке Саргатское.

Некоторые работы могут отменить и перенести из-за погодных условий.

#Евгений Игишев#Телевидение#Цифровое телевидение#Профилактика#Телевизор#Общество#Омск#Омская область
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