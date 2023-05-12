Помехи в эфире. В Омской области кратковременно отключат телевещание

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Омской области возможно кратковременные перерывы телевизионных трансляций. Как сообщает сайт цифрового эфирного телевидения, на станциях пройдут профилактические работы.
16 мая с 11:00 до 17:00 не будет вещания в деревне Михайловка Колосовского района.
17 мая с 11:00 до 17:00 отключения ожидаются в селе Щербаки Саргатского района.
18 мая с 09:00 до 15:00 телевизионные трансляции прервутся в поселке Саргатское.
Некоторые работы могут отменить и перенести из-за погодных условий.