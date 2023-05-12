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Онколог Черемушкин назвал меры профилактики рака груди

12 мая 2023, 11:38
Онколог Евгений Черемушкин рассказал, что нужно делать для предотвращения рака молочной железы. По его словам, женщинам необходимо контролировать здоровый вес, больше заниматься физической активностью и отказаться от вредных привычек.

По сообщению NEWS.ru, исследования показали, что регулярно занимающиеся физическими упражнениями женщины меньше подвержены риску развития онкологических заболеваний молочной железы. Онколог Черемушкин отметил, что женщинам рекомендуется также на протяжении всей жизни контролировать здоровый вес.

По его словам, рак груди у женщин определяется несколькими факторами, в том числе генетической предрасположенностью, так как связанные с патологией мутации могут передаваться по женской линии следующим поколениям. При этом риск развития онкологии может достигать ста процентов, но это случается редко.

Также врач включил в группу риска женщин, которые не рожают и не кормят грудью, так как не выполняют основную функцию, заложенную в репродуктивной системе. И основными факторами развития рака груди онколог назвал курение, избыточный вес, влекущий нарушение функций эндокринной системы.




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