Омский НПЗ провел кейс-чемпионат для будущих нефтяников

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:37
На ежегодном кейс-чемпионате будущие специалисты в области нефтепромышленности соревновались в решении реальных производственных задач. Омский НПЗ при проведении образовательного конкурса особое внимание уделяет развитию полезных навыков командной работы и профессиональному росту будущих специалистов.
Кейс-чемпионат является частью программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которая обеспечивает подготовку высококвалифицированных кадров для омской промышленности среди студентов омских школ, вузов и колледжей.
В этом году студенты ОмГТУ разных специальностей объединились в команды, чтобы разработать как отдельные детали, так и узлы производственной установки. Будущие нефтяники предложили свои решения по обеспечению технологического суверенитета предприятия.
Чемпионат проходил в три этапа: брейн-ринг по основам нефтепереработки, индивидуальное тестирование по теории и командная работа. В команды вошли химики-технологи, будущие специалисты по автоматизации, технологическим машинам, экономике и теплоэнергетике. Эксперты Омского НПЗ оценили возможность применения предложенных студентами решений на действующем производстве.
«Образовательные проекты Омского НПЗ, в которых ежегодно принимают участие наши студенты, способствуют не только формированию их профессиональных компетенций, но и развитию мягких навыков. Ребята учатся планировать и распределять ресурсы, работать в команде, точно формулировать задачи с учетом ситуации, приближенной к реальному производственному процессу», — считает ректор Омского государственного технического университета Дмитрий Маевский.
Руководитель университета подчеркнул, что этот опыт будет полезен студентам. Полученные во время проекта знания помогут будущим нефтепереработчикам быстро включиться в работу.
«Кейс-чемпионат помогает нашим будущим коллегам погрузиться в актуальные вопросы сферы нефтепереработки. На ОНПЗ студенты базовой кафедры „Газпром нефти“ стажируются на производственных установках, получая навыки практической работы. А чемпионат дает возможность студентам разных специальностей общаться с экспертами Омского НПЗ и создавать конкретные технические решения. Предприятие открыто для идей будущих специалистов», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.