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Омский депутат Беззубцев выплатит себе и сыну больше 20 млн из доходов птицефабрики

12 мая 2023, 06:36
Фото: 1MI
иллюстрации
Всего Иртышская птицефабрика выплатит 50 млн рублей в виде дивидендов.

Закрытое акционерное общество «Иртышское» приняло решение о выплате дивидендов по акциям эмитента. В документе, датированном 10 мая, сообщается, что подлежащие выплате доходы по итогам прошлого года составляют 51 млн 978 тысяч рублей. Выплачиваться деньги будут из расчета 18 рублей на 1 акцию, конечная дата — 15 июня 2023 года.

Под решением стоит подпись генерального директора ЗАО Анатолия Беззубцева. Отметим, что этот бизнесмен с 1988 года руководит обществом, главный актив которого — Иртышская птицефабрика. С 1998 года Беззубцев заседает в Законодательном собрании Омской области, причем в двух созывах он возглавлял комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Именно Анатолию Беззубцеву принадлежит самый большой пакет акций «Иртышского» (21,47% по данным на конец 2022 года). Его сыну Евгению принадлежат еще 19,49%. Таким образом, депутат подписал решение, согласно которому его семья получит в виде дивидендов примерно 21 млн рублей.

Другие акционеры птицефабрики — Вадим Мельник (10,59%), Виктор Решетилов (2%), Наталья Кирст (0,25%).

 

 

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#Николай Эйхвальд#Птицефабрика#Бизнес#Новости#Анатолий Беззубцев
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