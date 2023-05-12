Омский депутат Беззубцев выплатит себе и сыну больше 20 млн из доходов птицефабрики

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Закрытое акционерное общество «Иртышское» приняло решение о выплате дивидендов по акциям эмитента. В документе, датированном 10 мая, сообщается, что подлежащие выплате доходы по итогам прошлого года составляют 51 млн 978 тысяч рублей. Выплачиваться деньги будут из расчета 18 рублей на 1 акцию, конечная дата — 15 июня 2023 года.
Под решением стоит подпись генерального директора ЗАО Анатолия Беззубцева. Отметим, что этот бизнесмен с 1988 года руководит обществом, главный актив которого — Иртышская птицефабрика. С 1998 года Беззубцев заседает в Законодательном собрании Омской области, причем в двух созывах он возглавлял комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.
Именно Анатолию Беззубцеву принадлежит самый большой пакет акций «Иртышского» (21,47% по данным на конец 2022 года). Его сыну Евгению принадлежат еще 19,49%. Таким образом, депутат подписал решение, согласно которому его семья получит в виде дивидендов примерно 21 млн рублей.
Другие акционеры птицефабрики — Вадим Мельник (10,59%), Виктор Решетилов (2%), Наталья Кирст (0,25%).