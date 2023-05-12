Омский депутат Беззубцев выплатит себе и сыну больше 20 млн из доходов птицефабрики

Под решением стоит подпись генерального директора ЗАО Анатолия Беззубцева. Отметим, что этот бизнесмен с 1988 года руководит обществом, главный актив которого — Иртышская птицефабрика. С 1998 года Беззубцев заседает в Законодательном собрании Омской области, причем в двух созывах он возглавлял комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.