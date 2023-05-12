Омские контролеры будут работать совместно с полицией

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Омском городском совете сегодня снова обсуждали перспективы контролерской службы в пассажирском транспорте. Происходило это на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, где выступал с докладом глава профильного департамента мэрии Вадим Кормилец.
Город55 писал о предыдущем обсуждении, проходившем в тех же стенах. Тогда выяснилось, что чиновники считают необходимым усиление контроля из-за ввода в автобусах бескондукторной системы, а нынешние контролеры работают не слишком активно: за весь прошлый год было выписано всего 116 штрафов.
На сегодняшнем заседании Кормилец объяснил, что контролеры работают только в утренние часы пик и к тому же сталкиваются с объективными трудностями.
— Они не наделены полномочиями и не могут установить личность лица, удостоверенного как «заяц», — уточнил глава Дептранса. — В связи с этим сейчас прорабатывается возможность сотрудничества с полицией — в частности, для установления личности безбилетников.
Предполагается, что после привлечения к делу стражей порядка число выявляемых безбилетников заметно вырастет: во всяком случае, депутаты считают текущие цифры (сотня «зайцев» за год) совершенно несерьезными.
Комитет согласился с тем, что для большей полноты данных по этому вопросу нужно выслушать главу пассажирского предприятия №8 Марата Саликова — именно он руководит перевозкой пассажиров на муниципальных автобусах. Этот разговор, по-видимому, состоится уже осенью, после каникул.