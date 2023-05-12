Омские контролеры будут работать совместно с полицией

Город55 писал о предыдущем обсуждении, проходившем в тех же стенах. Тогда выяснилось, что чиновники считают необходимым усиление контроля из-за ввода в автобусах бескондукторной системы, а нынешние контролеры работают не слишком активно: за весь прошлый год было выписано всего 116 штрафов.