Необходим ремонт. В Омской области на сутки закроют одну из дорог

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Ремонтные работы будут вестись на улице Карбышева в Таре. Участок от улицы 7-я Линия до автомобильной дороги «Обход Тары» сначала ограничат для движения транспорта, а потом на сутки перекроют.
Изменения коснутся омских автомобилистов уже сегодня, 12 мая, когда появится ограничение. Полный же запрет на движение собираются ввести с 13 на 14 мая. Информация появилась в официальном сообществе администрации Тары.
Ранее Город55 писал о полном перекрытии улицы Тюменской в Омске. Дорога, связывающая центр и Фрунзенский мост, совсем не пригодна для пользования. После схода снега асфальт раскрошился, на проезжей части образовались глубокие трещины. Сотрудники дептранса предложили пути объезда автомобилистам.