Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Изображение материала

Необходим ремонт. В Омской области на сутки закроют одну из дорог

12 мая 2023, 06:24
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области на сутки из-за ремонта перекрывают дорогу

Ограничение вводят в городе Тара.

Ремонтные работы будут вестись на улице Карбышева в Таре. Участок от улицы 7-я Линия до автомобильной дороги «Обход Тары» сначала ограничат для движения транспорта, а потом на сутки перекроют.

Изменения коснутся омских автомобилистов уже сегодня, 12 мая, когда появится ограничение. Полный же запрет на движение собираются ввести с 13 на 14 мая. Информация появилась в официальном сообществе администрации Тары.

Ранее Город55 писал о полном перекрытии улицы Тюменской в Омске. Дорога, связывающая центр и Фрунзенский мост, совсем не пригодна для пользования. После схода снега асфальт раскрошился, на проезжей части образовались глубокие трещины. Сотрудники дептранса предложили пути объезда автомобилистам.

В омском дептрансе рассказали пути объезда улицы Тюменской
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Ремонт#Перекрытие дорог#Тара#Город#Общество#Новости#Омская область
Подпишитесь
Завод Антропенко наказали за налоговые махинации на 30 млн рублей
Вчера, 09:34
Сын первого вице-спикера Горсовета Путинцева увеличил свою долю в одной из компаний
Сегодня, 06:06
Зарплаты от 100 тысяч. В Омске 29 оборонных предприятий ищут тысячи сотрудников
Сегодня, 06:41
«Успели потушить!» Омичи опасаются пожара из-за свалки рядом со школой
Сегодня, 03:20
Доходы Омской области выросли на треть за первые три месяца 2023 года
Сегодня, 03:00
Экс-хоккеист «Сибири» Пьянов будет играть за омский «Авангард»
Сегодня, 02:40