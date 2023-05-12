Минеева дала рекомендации российским предпринимателям по работе в условиях санкций

Экосистема бизнес-омбудсмена Москвы подготовила полезные рекомендации для российского бизнес-сообщества. Прежде всего необходимо обеспечить обязательную письменную фиксацию нарушений своих прав на территории определенного государства. Также необходимо заручиться поддержкой как со стороны профессиональных юристов на территории той страны, где были нарушены права, так и на территории России. При этом за помощью можно обращаться и к бизнес-омбудсменам тех стран, где нарушают права предпринимателей.