Минеева дала рекомендации российским предпринимателям по работе в условиях санкций

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Предпосылок к позитивному изменению ситуации в недружественных странах пока не наблюдается. Несмотря на отдельные успешные кейсы защиты прав российского бизнеса, общая ситуация на фоне постоянного расширения санкционных списков остается неблагоприятной.
Очередной, 11-й пакет антироссийских санкций нацелен на борьбу с попытками обойти ранее введенные ограничения. Минеева подчеркнула, что сегодня в ситуацию вовлечены и некоторые дружественные страны. Они сами могут попасть под ограничения из-за обвинений в оказании помощи России в обходе антироссийских санкций. Таким образом, предпринимателям из РФ следует проявлять осторожность при совершении сделок с участием посредников.
Экосистема бизнес-омбудсмена Москвы подготовила полезные рекомендации для российского бизнес-сообщества. Прежде всего необходимо обеспечить обязательную письменную фиксацию нарушений своих прав на территории определенного государства. Также необходимо заручиться поддержкой как со стороны профессиональных юристов на территории той страны, где были нарушены права, так и на территории России. При этом за помощью можно обращаться и к бизнес-омбудсменам тех стран, где нарушают права предпринимателей.
Также предпринимателям рекомендовано создавать альтернативные бизнес-схемы с привлечением компаний из третьих стран и компаний, которые игнорируют санкции.
В сложившихся условиях следует также объединять усилия по инициированию возможных налоговых льгот и послаблений для бизнеса в сфере ВЭД. К тому же в этой области следует либо полностью, либо частично отказаться от соблюдения требований международных правовых актов, которые способны нанести ущерб национальному суверенитету России и конкретному бизнесу.
Если есть возможность сотрудничать с альтернативными поставщиками, лучше сделать выбор в их пользу, отказавшись от контактов со странами, которые ввели санкции.
Российскому бизнесу, особенно малому, требуется поддержка сразу по нескольким направлениям, напомнила Минеева. В качестве первого она назвала обеспечение коридоров для защищенных финансовых транзакций в рублях с дружественными государствами. Второе направление заключается в необходимости обеспечить защищенные транспортные маршруты через дружественные государства. И третье связано с запретом на передачу данных по запросам недружественных государств, касающихся возможной деятельности российских компаний за границей.