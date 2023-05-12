«Лишняя троечка»: в «Омскоблводопроводе» объяснили изменение стоимости активов

Отметим, что в целом данные о стоимости чистых активов «Омскоблводопровода» весьма подвижны. На конец 2018 года она составляла 701 млн 105 тысяч рублей, на конец 2019 — 677 млн 449 тысяч, на конец 2020 — 735 млн 327 тысяч. Затем был резкий скачок (3 млрд 433 млн на 31 декабря 2021 года). По состоянию на 5 мая стоимость активов предприятия составляет чуть меньшую сумму, 3 млрд 361 млн.