«Лишняя троечка»: в «Омскоблводопроводе» объяснили изменение стоимости активов

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
В акционерном обществе «Омскоблводопровод» объяснили масштабные изменения базовых данных, на которые мы обратили внимание вчера. Напомним: стоимость чистых активов предприятия, составлявшая 25 апреля 33,4 млрд рублей, к 5 мая необъяснимым образом уменьшилась в 10 раз, до 3,36 млрд.
Сразу появилось предположение, что это уменьшение связано с переоценкой имущества предприятия (о ней говорил директор Дмитрий Кремер). Однако сегодня представитель «Омскоблводопровода» рассказал Городу55, что в работе одной из информационных баз произошла банальная ошибка.
— В данных на 25 апреля лишняя троечка, — объяснила Наталья Астапчик, директор по общим вопросам АО «Омскоблводопровод» (кстати, по совместительству депутат Омского городского совета). — На конец 2022 года у нас было 3 миллиарда 396 миллионов.
Переоценка имущества, по словам Астапчик, прошла на предприятии еще в 2021 году.
Отметим, что в целом данные о стоимости чистых активов «Омскоблводопровода» весьма подвижны. На конец 2018 года она составляла 701 млн 105 тысяч рублей, на конец 2019 — 677 млн 449 тысяч, на конец 2020 — 735 млн 327 тысяч. Затем был резкий скачок (3 млрд 433 млн на 31 декабря 2021 года). По состоянию на 5 мая стоимость активов предприятия составляет чуть меньшую сумму, 3 млрд 361 млн.
Напомним: единственный акционер «Омскоблводопровода» — Омская область. Работа предприятия стабильно убыточна, износ эксплуатируемых им сетей превышает 70%.