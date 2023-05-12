Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Изображение материала

«Лишняя троечка»: в «Омскоблводопроводе» объяснили изменение стоимости активов

12 мая 2023, 05:26
Фото: 1MI
иллюстрация
Представитель предприятия рассказал, что в данные закралась ошибка.

В акционерном обществе «Омскоблводопровод» объяснили масштабные изменения базовых данных, на которые мы обратили внимание вчера. Напомним: стоимость чистых активов предприятия, составлявшая 25 апреля 33,4 млрд рублей, к 5 мая необъяснимым образом уменьшилась в 10 раз, до 3,36 млрд.

Сразу появилось предположение, что это уменьшение связано с переоценкой имущества предприятия (о ней говорил директор Дмитрий Кремер). Однако сегодня представитель «Омскоблводопровода» рассказал Городу55, что в работе одной из информационных баз произошла банальная ошибка.

— В данных на 25 апреля лишняя троечка, — объяснила Наталья Астапчик, директор по общим вопросам АО «Омскоблводопровод» (кстати, по совместительству депутат Омского городского совета). — На конец 2022 года у нас было 3 миллиарда 396 миллионов.

Переоценка имущества, по словам Астапчик, прошла на предприятии еще в 2021 году.

Отметим, что в целом данные о стоимости чистых активов «Омскоблводопровода» весьма подвижны. На конец 2018 года она составляла 701 млн 105 тысяч рублей, на конец 2019 — 677 млн 449 тысяч, на конец 2020 — 735 млн 327 тысяч. Затем был резкий скачок (3 млрд 433 млн на 31 декабря 2021 года). По состоянию на 5 мая стоимость активов предприятия составляет чуть меньшую сумму, 3 млрд 361 млн.

Напомним: единственный акционер «Омскоблводопровода» — Омская область. Работа предприятия стабильно убыточна, износ эксплуатируемых им сетей превышает 70%.

 

Стоимость чистых активов «Омскоблводопровода» внезапно уменьшилась в 10 раз
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омскоблводопровод#Бизнес#Новости#Наталья Астапчик
Подпишитесь
Завод Антропенко наказали за налоговые махинации на 30 млн рублей
Вчера, 09:34
Сын первого вице-спикера Горсовета Путинцева увеличил свою долю в одной из компаний
Сегодня, 06:06
Зарплаты от 100 тысяч. В Омске 29 оборонных предприятий ищут тысячи сотрудников
Сегодня, 06:41
«Успели потушить!» Омичи опасаются пожара из-за свалки рядом со школой
Сегодня, 03:20
Доходы Омской области выросли на треть за первые три месяца 2023 года
Сегодня, 03:00
Экс-хоккеист «Сибири» Пьянов будет играть за омский «Авангард»
Сегодня, 02:40