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Кролики, олени и ежи. Омские сотрудники МЧС показали, кого спасают в пожарах

12 мая 2023, 07:09
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

Омские сотрудники МЧС поделились фотографиями спасенных из огня животных

В период лесных пожаров дикие звери часто оказываются в опасности.

Накануне, 11 мая, в России отметили День любви к природе. Омские спасатели в честь этого опубликовали тематический пост в своих соцсетях. Они показали фотографии спасенных от огня котов, собак, кроликов и других представителей фауны.

Стараются помочь диким животным, которые особенно сейчас находятся под угрозой, в период природных пожаров. Так, на снимках можно увидеть выживших оленя, ежа.

Жизни котов и собак нередко оказываются во власти стихии, но им на помощь приходят сотрудники МЧС. Пожарные обнимают и целуют спасенных животных, стараются их успокоить. В пресс-службе министерства уточнили, что снимки сделаны в разных регионах России.

Отметим, что на территории Омской области действует четвертый класс пожарной опасности. В четырех населенных пунктах прогнозируется пятый класс — в Одесском, Называевске, Любимовке и Полтавке.

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#Пожары#Животные#Домашние животные#Дикие животные#Спасатели#ГУ МЧС по Омской области#Общество#Происшествия#Новости#Омская область
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