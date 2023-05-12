Кролики, олени и ежи. Омские сотрудники МЧС показали, кого спасают в пожарах

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Накануне, 11 мая, в России отметили День любви к природе. Омские спасатели в честь этого опубликовали тематический пост в своих соцсетях. Они показали фотографии спасенных от огня котов, собак, кроликов и других представителей фауны.
Стараются помочь диким животным, которые особенно сейчас находятся под угрозой, в период природных пожаров. Так, на снимках можно увидеть выживших оленя, ежа.
Жизни котов и собак нередко оказываются во власти стихии, но им на помощь приходят сотрудники МЧС. Пожарные обнимают и целуют спасенных животных, стараются их успокоить. В пресс-службе министерства уточнили, что снимки сделаны в разных регионах России.
Отметим, что на территории Омской области действует четвертый класс пожарной опасности. В четырех населенных пунктах прогнозируется пятый класс — в Одесском, Называевске, Любимовке и Полтавке.